首台国产变速抽蓄机组转子在广东成功吊装：高约 5.2 米、重达 445 吨

IT之家 10 月 4 日消息，10 月 1 日，东方电气研制供货的首台国产 300 兆瓦级变速抽水蓄能机组转子在广东肇庆浪江抽水蓄能电站成功吊装，标志着首台国产变速抽蓄机组主体安装完成，全面进入投产前的最后冲刺阶段。

本次吊装的转子高约 5.2 米、重达 445 吨，是变速抽蓄机组最后的核心功能部件。该转子采用绕线式结构，通过外接变频器实现交流励磁，由转子支架、转子铁心、三相交流绕组及绕组固定系统等部分组成。转子两端安装国内首次自主开发的超大直径非磁性金属护环，以 750 兆帕的材料屈服强度，应对高速变速运行带来的冲击。

转子吊入定子后，与定子铁心的单边间隙仅 4.5 毫米，对吊装姿态控制、就位精度和同步监测提出了严格要求。经过四年的技术研发、装备制造及现场安装，该机组在转子动态稳定结构设计及试验验证、超大直径护环开发和加工、高强度低损耗转子硅钢片冲制、线圈精密制造及安装等多个领域填补国内技术空白。

IT之家获悉，该项目是我国能源领域首台（套）重大技术装备依托工程，安装 4 台 300 兆瓦机组，4 号机组为国产变速机组。作为粤港澳大湾区首个采用连续变速技术的抽水蓄能项目，肇庆浪江 300 兆瓦变速抽水蓄能机组能够通过改变 7% 的转速实现发电与抽水工况下功率的大范围实时调节，能够有效促进风、光等新能源消纳。

此次转子吊装成功，为首台国产变速抽蓄机组投用奠定了坚实基础。肇庆浪江抽蓄工程预计 2027 年上半年全面投产，每年可消纳清洁能源 21.6 亿千瓦时，相应减少二氧化碳排放约 190 万吨。