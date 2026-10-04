《中土世界：暗影同捆包》Switch 2 版发售，《暗影魔多》《战争之影》首次登陆任天堂平台

IT之家 10 月 4 日消息，Aspyr《中土世界：暗影同捆包》已于 9 月 30 日登陆 Nintendo Switch 2 平台，包含《中土世界：暗影魔多 年度版》和《中土世界：战争之影 终极版》两款完整作品，玩家也可选择单独购买。这也是两款《中土世界》游戏首次登陆任天堂平台。

该同捆包美区价格为34.99 美元（IT之家注：现汇率约合 235.1 元人民币），较 69.99 美元的原价优惠 50%。单独购买时，《暗影魔多 年度版》为 9.99 美元，《战争之影 终极版》为 24.99 美元。

公开报道显示，《暗影魔多 年度版》曾获超过 50 项奖项，包含“烈焰之眼守护者”专属战帮任务、“狩猎之王”和“光明之主”故事任务，以及额外的战帮任务、符文和皮肤。《战争之影 终极版》则收录全部 DLC 和扩展包，包括“魔多荒芜”与“凯兰崔尔之刃”剧情扩展包、“屠戮部落”与“亡命部落”复仇女神扩展包，以及包含新可玩角色、新兽人部落、新任务、敌人、追随者、能力和传奇装备的复仇女神与故事扩展包。

该系列原开发商 Monolith Productions 已于 2025 年关闭，本作由擅长移植工作的 Aspyr 负责发行。Monolith 在关闭前取消了《神奇女侠》游戏的开发，且据报道该工作室此前并不打算继续制作《中土世界》系列新作。与此同时，华纳兄弟持有的复仇女神系统专利有效期至 2036 年 8 月，这意味着其他开发商在十年内无法合法使用这一机制，该系列短期内推出全新续作的可能性较低。



