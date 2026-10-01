任天堂《宝可梦传说 Z-A》Switch 2 卡带 + 超次元爆涌 DLC 版 10 月 29 日发售

IT之家 10 月 1 日消息，任天堂宣布将于 10 月 29 日推出新的《宝可梦传说 Z-A》Nintendo Switch 2 版实体扩充包，将“超次元爆涌”（Mega Dimension）DLC 一并收录其中。

不含 DLC 的《宝可梦传说 Z-A》Nintendo Switch 2 版已于 2025 年 10 月 16 日发售，数字版和实体版港区定价均为 359~409 港币（IT之家注：现汇率约合 307.3 ~ 350.1 元人民币）。

据介绍，Nintendo Switch 2 版针对性能、分辨率和帧率进行了优化；因此，玩家也可以先购买实体卡带，之后再升级至 Nintendo Switch 2。另外，实体版还将附赠 100 个高级球（Ultra Ball）的兑换码（每个存档只能兑换一次）。

“超次元爆涌”扩展内容中还加入了新的宝可梦和 Mega 超级进化内容。据任天堂介绍，异次元密阿雷市中的部分宝可梦等级可能超过 100 级，从而突破原本的等级上限。

“超次元爆涌”此前作为独立 DLC 推出，支持 Nintendo Switch 及 Nintendo Switch 2 版游戏。任天堂目前仍提供单独购买该 DLC 的方式，而此次实体合集则将本体与扩展内容整合在同一套产品中。