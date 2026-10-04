神舟二十三号乘组太空过双节：开展人在多任务状态下的大脑与人机适配研究

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，国庆假期，太空出差三人组 —— 神二十三乘组航天员朱杨柱、张志远、黎家盈仍在中国空间站值守。

三名航天员在轨驻留已四月有余，中秋国庆期间，他们将站内环境布置得温馨喜庆，同时，空间科学实（试）验、空间站组合体平台照料、健康管理等各项工作有序推进。

乘组使用太空拉曼光谱仪对尿液样本中的代谢组分进行检测，开展菌群与营养代谢研究，并按计划开展人在多任务状态下的大脑与人机适配研究。测试数据用于揭示航天特殊环境对航天员认知控制的影响规律、脑功能机制及其认知计算原理，同时调整舱内灯光进行绩效测试，探究光环境对心理感知与工作效率的影响。

在微重力物理科学领域，乘组完成了在线维修装调操作柜内惯性粒子实验模块安装、流体物理实验柜内样品更换、轴心机构电极维护等。此外，乘组对生命生态实验柜进行在轨维护，更换了湿度控制单元模块。

IT之家获悉，在空间站组合体平台照料方面，乘组完成再生生保系统设备检查维护，按计划更换了相关组件，对舱内环境进行了定期清洁。

在健康管理方面，三名航天员完成颈部超声检查、骨密度测量、眼压及眼底检查、质量测量等多项医学检查，并使用中医四诊仪进行诊疗，持续监测在轨身体状态。