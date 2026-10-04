OpenAI GPT-6 Astra 破解拿破仑 1809 年密信，揭示 217 年前军事部署

IT之家 10 月 4 日消息，一名 AI 研究人员借助 OpenAI GPT-6 Astra 成功破解了一封拿破仑 · 波拿巴写于 1809 年的加密军事信件。这封信此前因密码本遗失，在过去 217 年里始终未能被完整解读。

该破解工作由 SentinelOne 员工、AI 工程师卡特 · 丘奇（Carter Church）完成。他表示，他使用 GPT-6 Astra 模型，从一张历史文献扫描图像开始，对信件进行文字识别和密码分析，整个过程约耗时 6 小时。

这封信写于 1809 年 3 月 16 日，当时奥地利正准备对法国开战。拿破仑致信自己的继子、意大利总督欧仁 · 德 · 博阿尔内（Eugène de Beauharnais），要求其通过加密信件向法国将领奥古斯特 · 德 · 马尔蒙（Auguste de Marmont）传递军事信息。现存文件开头包含一行普通法语，随后则是 24 行由数字、字母及自创符号组成的加密文本。

研究人员此前已经确认了其中 33 个符号的含义，但由于完整密码本丢失，其余部分一直无法破解。IT之家注意到，该信件包含约 1300 个密码单元和 155 种不同符号，其中部分符号代表单个字母，部分符号则对应完整法语单词。

Church 介绍，GPT-6 Astra 首先分析扫描图像，将文档切分为多个区域并识别其中的符号，随后尝试破解密码结构。模型采用了模拟退火算法等方法，对不同符号可能对应的字母和单词组合进行大量测试，并结合历史法语文本中的字母和词语规律进行比对。

在分析过程中，AI 参考了包括大仲马、维克多 · 雨果以及马尔蒙本人相关作品在内的历史法语文本特征，以评估不同破解结果的合理性。同时，模型还发现部分符号并不代表单独字母，而是对应完整法语词汇。

破解后的内容揭示了拿破仑在 1809 年奥地利战争爆发前夕的军事部署信息。信件列出了法国及盟军在欧洲多个地区的兵力情况，包括巴伐利亚、波兰、萨克森和意大利方向的军队，以及向奥地利推进的俄罗斯军队情况。

该解密结果还补充了部分此前历史记录中缺失的信息。研究显示，这封写给马尔蒙的信件包含有关奥地利军队部署、马尔蒙所处位置以及法国方面军事计划的更多细节。马尔蒙当时驻扎在达尔马提亚地区，远离拿破仑主要军队，因此拿破仑希望通过这封信让其了解整体战局并做好行动准备。

Church 表示，这类破解工作理论上也可以由人工完成，但通常需要大量时间和专业知识。此次 AI 系统的特点在于，它能够同时完成历史文档识别、符号分类、密码推理以及文本重建等此前通常由不同领域专家分别完成的任务，而且只用了 6 个小时。

为验证模型并非依赖已有历史资料直接生成答案，Church 还重新运行了分析流程，并移除了与拿破仑和马尔蒙相关的历史文本作为参考。据其介绍，模型仍然得到了相同的解读结果。此次破解结果随后得到历史密码研究数据库 Cryptiana 维护者 Satoshi Tomokiyo 的认可，该数据库已将马尔蒙信件标记为已破解密码。