直接搬用他人代码，OpenAI GPT‑6 Astra 在《星际争霸》AI 对战中作弊被抓包

IT之家 10 月 4 日消息，早在如今这波人工智能热潮兴起的许多年前，程序员们就已经开始在《星际争霸》当中开展机器人对战实验了。随着 OpenAI 与 Anthropic 的大语言模型问世，一个由爱好者搭建的对战竞技场决定让 AI 生成的游戏机器人相互较量，同时也加入一部分人类编写的机器人一同参赛。有意思的是，OpenAI 的 GPT‑6 Astra 在比赛当中难以追上对手，中途临时改变策略，选择了作弊。

StarSkirmish 是一项仍在进行的赛事，各路 AI 开发的机器人在《星际争霸：母巢之战》当中展开对抗。尽管这款即时战略游戏距今已经快有三十年历史，但长期被用来测试人工智能的能力，无论是现代大语言模型还是早年 DeepMind 的 AI 都曾以此作为测试平台。所有参赛大语言模型只能选用神族，每个模型有一小时时间用 C++ 编写对战机器人；之后这些机器人就要在三张地图之中的一张上完成建造、采集资源以及作战。根据赛事网站的信息，OpenAI 的 GPT‑6 Astra 以及 Anthropic 的 Claude Opus 5.5 是实力排名前两位的参赛选手。

昨天，观众见证了 Claude、GPT 以及人类编写的机器人 Pluto 同场竞技。现场的观察者表示，OpenAI 这款模型的表现并不理想。一整天都难以取得优势的这一大语言模型，最终使出了大语言模型最擅长的手段：撒谎、作弊、窃取成果。

据IT之家了解，GPT‑6 Astra 机器人下载了由布鲁斯 · 麦肯齐 · 尼尔森（Bruce Mackenzie Nielsen）于 2020 年开发的神族机器人 Stardust，并且直接把这段代码拿来投入比赛，而 Stardust 本身属于当时最顶尖的一批对战机器人。StarSkirmish 的赛事组织者凯 · 麦克费特斯（Kai McPheeters）发文写道：“我正在回退 GPT‑6 Astra 的代码，清除被污染的部分，之后会允许它继续参加比赛。”几个小时之后，麦克费特斯表示，修复之后的这款 AI 已经可以击败顶尖级别的参赛机器人。

十多年以来，《星际争霸》一直是人工智能技术发展的试验场。2019 年，谷歌的 AlphaStar 打破原有排名，成为这款游戏当中首个由人工智能达成的宗师段位。2017 年由 Facebook 工作人员开发的机器人 CherryPi 就远没有这么亮眼的成绩。当然，如今新一代的智能机器人已经和过去完全不是同一回事；我们当年所说的人工智能和当下的大模型人工智能，两者几乎完全不可同日而语。大语言模型竟然靠窃取他人的成果来获取竞争优势，这件事本身也颇有讽刺意味。