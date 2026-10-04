行业首款原生 4K 120Hz 激光电视极米 AURA 3 发售：850nits 全屏稳定亮度，100 英寸 18999 元

IT之家 10 月 4 日消息，极米 AURA 3 激光电视已于 9 月 29 日开售，提供至少三个版本，IT之家附不同版本定价如下：

100 英寸套装： 18999 元

110 英寸套装： 20999 元

120 英寸套装： 24999 元

极米表示，这是行业首款原生支持 4K 120Hz 显示的激光电视，全链路支持 4K 120Hz，连接 HDMI 信号源可播放 4K 120Hz 内容，相比传统 60Hz 画面更加流畅。

亮度方面，这款产品达到行业领先的 850nits 全屏稳定亮度，超越绝大多数影院亮度以及旗舰 OLED 电视的 400nits 亮度。

这款产品拥有 7000:1 原生对比度，开启动态黑位激发后对比度可达 70000:1，画面锐利清晰，暗部细节丰富；产品搭载 DynaEye 双片式无级仿生光圈，支持 F/2.0-F/7.0 无级调节，可根据内容明暗智能调节光圈大小。

此外，这款产品搭载极米与安路深度定制的 X-Vision 独立画质芯片，采用行业最小 0.16:1 投射比，只需机器后沿离墙面 12.8cm 即可投射出 100 英寸巨幕；提供一键校正功能，支持画幕自动对齐、墙面平整度适配、自动对焦、自动梯形校正、智能防射眼。

护眼方面，这款产品通过莱茵 TÜV 认证，做到 0 有害蓝光，同时获得 SGS 无可视散斑 / 色边 A+ 认证；产品配备极米灵眸护眼屏，抗光率 ≥85% ，可实现 1.5 倍亮度增益。极米还针对不同人群提供视觉关怀，包含儿童模式、长辈色彩优化、护眼模式、色觉优化等专属功能。

音响方面，这款产品配备了 80W 功率的哈曼卡顿原厂音响，真实双声道，配备 AK 7755 专业音频 DSP、 2000cc 超大音腔，可实现 45Hz 超潜重低音，低音高保真 <0.7%，获得杜比全景声认证、DTS X 认证，支持 IMAX Enhanced、Dolby VISION、HDR10+、HDR Vivid、臻彩 MAX+、帧绮映画 MAX 等格式。

游戏方面，这款产品支持 VRR 可变刷新率（48Hz-240Hz），ALLM 自动低延迟可做到低至 1ms 延迟，内置游戏增强菜单，支持 AMD FreeSync Premium。

IT之家附详细参数如下：

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