荣耀亲选 AI 投影仪 Ultra 今起首销：1700CVIA 亮度、自研全封闭光机 2.0 技术，国补价 1999 元

IT之家 9 月 28 日消息，荣耀亲选 AI 投影仪 Ultra 今日 14:25 正式开售，原价 2599 元、国补到手价 1999 元。

这款新品拥有 1700CVIA 流明亮度，符合国家标准并获得权威认证，宣称即使白天不拉窗帘、夜晚开灯直投，也能拥有清晰画面。

它采用自研全封闭光机 2.0 技术，升级了防尘性与散热性，从源头提升耐用性，大幅降低光损，让画面更清晰。还配备光镜双玻隔热系统，无偏光片屏体，高密度超亮光源，5 片全域高解析镜头和动态轻音风扇，进一步提升画面亮度和清晰度，保障耐用性同时运行噪音低至 30dB。

画质方面，这款投影仪搭载鸿鹄画质引擎，AI PQ 算法深度赋能逐帧精修画面，滤除杂质，拥有更好的质感。它原生分辨率为真 1080P（1920*1080），同时支持 HDR 10、HDR Vivid 解码和 4K 解码，对比度达到 3000:1。

核心配置上，荣耀亲选 AI 投影仪 Ultra 搭载 V670 8 核芯片，配备 2GB+64GB 存储，算力提升，支持第三方应用安装；支持 MEMC 运动补偿，减少高速画面拖影、抖动与卡顿。

音效方面，它由 vifa 丹麦大师调音，拥有 24W 大功率音箱和 400CC 大音腔；搭载鸿鹄音效 2.0，支持 AI 人声增强和虚拟环绕声。

这款新品支持 GPMI 一线通反向操控，单根 GPMI 即可承载全部信号链路，简化布线，还可以实现对外部设备的跨屏反向操控。

智能体验方面，它配备 AI 画面校准系统，拥有无感自动对焦、无感自动梯校、自动避障、自动入幕功能，位移投影仪也不中断观影，并能够动态调节。

它还支持 AI 隔空指向遥控 2.0，遥控器配备触控板，可以像笔记本一样点按、滑动、拖拽操作，光标精准游走。全局接入 AI 大模型，支持 AI 语音互动，能够实现找片、查天气、调音量等操作，还可以陪你闲聊。此外还支持 AI 触控投影，搭配触控笔可实现精准点触，将投影仪变身为智能白板，适合会议批注、记录笔记、绘画等场景。

其他方面，荣耀亲选 AI 投影仪 Ultra 内置了各大平台的海量影视内容，接入荣耀智慧空间，支持远程操控，支持疾速开机无广告，Wi-Fi 6 低延迟，支持 DIY 动态桌面壁纸，接口丰富，配备 USB * 2、3.5mm、HDMI、GPMI、RJ45 接口。拥有钛空灰配色可选，能效等级为一级。

IT之家附荣耀亲选 AI 投影仪 Ultra 产品参数如下：

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