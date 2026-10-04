摄像头对墙对地，央视揭部分外卖“明厨亮灶”形同虚设

IT之家 10 月 4 日消息，在今年 6 月施行的网络餐饮新规中，明确倡导“互联网 + 明厨亮灶”，鼓励商家通过实时视频展示后厨加工过程。

据央视新闻今日报道，记者调查发现，挂标“明厨亮灶”的餐饮商家后厨镜头对着地面、对着墙面，而不是对着切配、烹饪这些核心环节，卫生情况并不理想。

外卖平台“长沙麻辣香锅商家榜”第一名的一家店铺，监控镜头朝向地面，只拍到几个纸箱和操作台的桌腿。记者实地探访发现，后厨油炸锅和墙面上积满油污，置物架上摆放着裸露的食材；仓库杂物和食材混放，地面有老鼠出没。对此，员工毫不意外，老板也表示，抓了两次没抓到，老鼠没必要专门处理。“只是做样子，有什么用。做餐饮的可以说百分之百有蟑螂，有四害。”

记者走访发现，明厨亮灶镜头偏移已是餐饮店普遍现象。此外，还存在线上标称“堂食店”线下实为外卖店、员工叼着香烟径直走进后厨、人员数量与公示健康证不符、未公示健康证等问题。目前，相关线索已移交给当地市场监管部门和相关平台，展开进一步调查查处工作。

IT之家从报道获悉，商家只需准备好摄像头即可接入“明厨亮灶”，平台对监控画面本身并无太多要求；平台虽会对画面内容进行 AI 巡检，但并无明确的巡查时间和执行细则，也没有惩罚措施。

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