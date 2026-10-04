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《我的世界》全球累计销量突破 4.25 亿份，游戏日均新增 30 万玩家

2026/10/4 15:59:03 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 4 日消息，微软旗下《我的世界（Minecraft）》作为开放世界生存建造游戏的长青作品，至今仍保持着强劲热度。Xbox 首席执行官 Asha Sharma 近期透露本作全球累计销量已经突破 4.25 亿份，从最初公开测试至今已经超过 17 年，如今平均每天仍有超过 30 万名新玩家首次游玩。

公开信息显示，《我的世界》由瑞典游戏公司 Mojang Studios 开发，微软于 2014 年以 25 亿美元收购 Mojang。此后，《我的世界》持续刷新销量纪录，2016 年累计销量突破 1 亿份，2019 年突破 1.76 亿份，成为全球销量最高的游戏之一，仅次于《俄罗斯方块》全版本累计销量。

近年来，《我的世界》热度依旧不减。游戏于 2023 年 10 月宣布累计销量突破 3 亿份，2025 年 4 月进一步突破 3.5 亿份。如今 Asha Sharma 确认最新销量已经超过 4.25 亿份，意味着约一年半时间内新增销量达到 7500 万份。

目前，《我的世界》仍在持续吸引大量新玩家。Sharma 表示，平均每天有超过 30 万人首次游玩《我的世界》。她表示：“经过 17 年以上的发展，累计售出超过 4.25 亿份，我很高兴看到《我的世界》依然能够不断吸引新玩家，同时持续为长期玩家带来新的探索内容。”

需要注意的是，《我的世界》目前也通过 XBOX Game Pass、PC Game Pass 等订阅服务向玩家提供，因此上述“首次游玩”人数并不等同于游戏购买人数。不过，对于一款于 2009 年开启公开测试、2011 年正式推出、运营至今已经超过 15 年的游戏而言，依然能够保持如此庞大的玩家吸引力，实属难得。

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关键词：游戏

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