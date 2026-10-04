语音开黑平台 Discord 将引入“游戏模式”，开启后可降低应用 CPU / GPU 占用

IT之家 10 月 4 日消息，Discord 官方账号在 X 平台透露，目前开发人员正在为 Discord 应用开发全新的“游戏模式（Game Mode）”。该功能可在检测到玩家启动游戏后，自动降低 Discord 应用的 CPU、GPU 使用量，减少后台运行对游戏性能造成的影响。

另综合 Discord 资讯账号“Discord Previews”曝光的测试版应用页面，用户可以在设置中找到“Enable Game Mode（游戏模式）”，相应功能说明为“在游戏运行期间降低 Discord 的 CPU 与 GPU 使用量”。

在开启相应功能后，Discord 应用会自动检测用户是否正在运行游戏，并降低应用内部分视觉效果（包括减少界面动画、停用部分特效等），从而降低 Discord 对硬件资源的占用，为正在运行的游戏释放更多 CPU 和 GPU 资源。

IT之家注意到，目前 Discord 应用实际上已经提供“减少动态效果”功能，可以减少界面动画以及鼠标悬停时的视觉效果。预计此次“游戏模式”可能会在检测到游戏运行后自动应用类似设置。后续硬件配置较低的电脑玩家在每次启动游戏前无需手动关闭 Discord 平台相关动画和特效，以进一步提升效率。