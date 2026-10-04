《Apex 英雄》PC 版游戏告别 EAC 反作弊引擎，迎来全新自研系统 EA Javelin Anticheat

IT之家 10 月 4 日消息，EA 旗下《Apex 英雄》PC 版现已正式停用长期使用的 Easy Anti-Cheat 引擎，改用自研的“EA Javelin Anticheat”（俗称“标枪系统”）负责反作弊工作。

公开信息显示，《Apex 英雄》自 2019 年推出以来，PC 版一直采用 Epic Games 提供的 Easy Anti-Cheat。而如今本作正式告别这套系统，全面转向“EA Javelin Anticheat”。EA 称此举可以让反作弊团队更加直接地掌握不断出现的新型威胁，在作弊手段持续演变的情况下，更快速地开发和调整检测措施。

IT之家注意到，EA Javelin Anticheat 最初名为“EA anticheat”，是 EA 从 2022 年开始逐步应用于旗下游戏的自研 PC 反作弊系统，先后用于《战地风云 2042》《战地风云 5》等作品。2025 年 4 月，EA 正式将这套系统名称改为 EA Javelin Anticheat。截至 2026 年 9 月，该系统已经应用于 20 款游戏，作弊检测准确率号称“超过 99%”，过去一年“阻止了 2670 万次作弊行为”。

事实上，《Apex 英雄》的作弊问题长期备受玩家诟病。EA 此前曾公布，游戏每月平均有超过 10 万个账号遭到封禁。尽管此次反作弊更新主要针对 PC 版反作弊系统，但 EA 表示，开发人员也正不断强化家用游戏主机平台的反作弊能力。官方目前正投入专门的数据模型和服务器端检测技术，以进一步加强针对作弊者遥测和数据分析能力。