DeepSeek Harness 崔添翼：产品核心理念是“一切皆插件”，可扩展性是初心

IT之家 10 月 4 日消息，DeepSeek Harness 组成员崔添翼今日回应了“如何看待 DeepSeek Harness 在新版本中加入 Claude Code Mods 兼容？”，他本人是这次 v0.2.1-alpha.1 版本中加入 Claude Code Mods 兼容层的作者。

目前 DeepSeek Harness 中的“Claude Code Mods 兼容层”属于“alpha 版本”中的“实验性功能”。做这个兼容层的主要目的，是验证 Claude Code Mods 向插件作者提供的扩展能力，是否大致是 DSH“一切皆插件”架构所提供能力的一个子集。目前还无法让所有 Claude Code Mods 在 DeepSeek Harness 中无缝运行；如果认为这是一个值得投入的目标，从技术上看，未来有可能做到。

他提到：“DeepSeek Harness 的核心理念是“一切皆插件”，这个理念是从立项之初、写第一行代码之前就确立下来的，正如“开源”的理念是从 DeepSeek 成立之初、发布第一个模型之前就确立下来的一样。开源是我们的初心，不是被迫开源的。让我们的 Agent Harness 产品以开放、开源的方式具备尽量极致的可扩展性，也是我们的初心，并不是被迫或模仿别人才做开放可扩展的。”

IT之家注意到，DeepSeek Harness v0.2 预览版于 9 月 29 日正式发布，并提供开箱即用的 macOS 和 Windows 桌面端安装包，已上线 DeepSeek 官网。

本次更新优化了文件展示、内容预览和代码变更展示体验，完善了自动化任务的设置与管理，并提供多种工作过程展示方式，方便你查看任务进展、了解执行步骤和排查问题。用户可以提供文档、表格或 PDF 文件，让 DeepSeek Harness 整理资料、分析数据、生成图表或制作演示文稿，也可以让它修改项目、运行代码，协助完成开发任务。

DeepSeek Harness 桌面端新版本中新增了插件管理页面：安装插件无需命令行，直接在插件管理页面中输入插件包名（即 npm 包名）即可完成安装，用户也可以在同一页面中停用、卸载插件，以及查看插件的介绍与来源。

据官方此前介绍，第三方插件是 DeepSeek Harness 用户体验中最具特色且不可缺少的一部分。按照官方模型 API 用户口径统计，约 60% 的 DeepSeek Harness 用户使用了第三方插件。DeepSeek Harness 团队将持续支持第三方插件生态的繁荣发展，改善第三方插件的发现、获取和管理体验，并建设官方插件市场。