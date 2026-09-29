DeepSeek Harness 桌面端预览版 v0.2 发布，支持插件安装与自动化任务

IT之家 9 月 29 日消息，今天，DeepSeek Harness v0.2 预览版正式发布，并提供开箱即用的 macOS 和 Windows 桌面端安装包，已上线 DeepSeek 官网。

IT之家从官方介绍获悉，新版本预置了面向日常办公和开发的常用功能，让常用能力开箱即用。同时，新增插件安装与管理页面，并提供更多灵活配置选项，方便按需扩展功能，打造更适合自己的智能产品。DeepSeek Harness 尚在起步阶段，功能与体验仍有待细致打磨。

本次更新优化了文件展示、内容预览和代码变更展示体验，完善了自动化任务的设置与管理，并提供多种工作过程展示方式，方便你查看任务进展、了解执行步骤和排查问题。

用户可以提供文档、表格或 PDF 文件，让 DeepSeek Harness 整理资料、分析数据、生成图表或制作演示文稿，也可以让它修改项目、运行代码，协助完成开发任务。

生成的文件与每轮代码变更会集中展示在对话中。用户可以在侧栏预览文件内容、查看代码及其修改差异，并通过对话继续提出修改要求，也可以使用本地应用打开文件，进一步编辑。

本次更新还内置了可按需开启的自动化任务插件。在侧栏的插件管理页面中开启自动化任务功能后，用户可以将重复性工作设为按计划执行的定时任务，并查看任务运行记录、调整执行频率与任务指令。

此外，针对不同用户的工作需求，该团队提供了不同信息展示程度的灵活选择，包括 Agent 工作步骤的展示方式，以及不同的功能和信息在界面中的详略程度，方便你根据工作习惯选择更适合的工作界面。

DeepSeek Harness 桌面端新版本中新增了插件管理页面：安装插件无需命令行，直接在插件管理页面中输入插件包名（即 npm 包名）即可完成安装，用户也可以在同一页面中停用、卸载插件，以及查看插件的介绍与来源。

在实验性的创造模式中，用户还可以通过对话描述需求，让 DeepSeek Harness 编写和修改插件。创建的插件可即时生效、持久保存，并出现在插件管理页面，方便后续使用和管理。

接下来，DeepSeek Harness 团队将持续改善从上手到完成各类任务的用户体验，包括：改善沙箱功能与安全性、完善智能体团队功能的效果与易用性、加入个性化的长期记忆、实现浏览器与其它 GUI 软件的自动化操作、支持远程与移动端使用、探索会话分享与多人协作。

DeepSeek Harness 也将与 DeepSeek 模型共同进化。该团队表示会持续针对新模型优化与适配 DeepSeek Harness，在模型训练中优化在 DeepSeek Harness 中的实际表现，在模型研究中为 DeepSeek Harness 的创新产品功能提供支持。

此外，第三方插件是 DeepSeek Harness 用户体验中最具特色且不可缺少的一部分。按照官方模型 API 用户口径统计，约 60% 的 DeepSeek Harness 用户使用了第三方插件。

DeepSeek Harness 团队将持续支持第三方插件生态的繁荣发展，改善第三方插件的发现、获取和管理体验，并建设官方插件市场。