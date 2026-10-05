大模型圈的核心机密，终究还是保不住了！继前阵子 Opus 5.5 被爆出 190 万字提示词泄露后，AI 圈的「地心引力」再次失效 ——OpenAI 的现役代码模型 GPT-6 Sol Codex 惨遭「开盒」，老底被扒得一干二净！

据外网爆料者（@elder_plinius）放出的大瓜，他成功提取了 GPT-6 Sol Codex 高达 29.4 万字符的完整系统提示词及工具定义。

▲ 链接： https://github.com/ elder-plinius / CL4R1T4S/blob/ main / OPENAI / Codex_Desktop / GPT-6-Sol_Prompts.txt

整整 1902 行的指令模板、临时指令文件、内部协作逻辑，被毫无保留地摊在了全网开发者面前。

你要知道，Sol Codex 可不是什么过时的旧物，它是 OpenAI 现役性价比产品线 GPT-5.6 Sol 的王牌代码模型版本！

这次泄露，相当于直接把可口可乐的神秘配方公之于众。

那么，这近 30 万字的「天机」里到底藏着什么？OpenAI 究竟是怎么调教这只代码怪兽的？

今天，我们就来逐字逐句扒一扒这份无价的内部操作手册，看看全球最顶级的提示词工程到底长什么样！

告别「AI 味」，OpenAI 是怎样杀死「废话」的？

平时用 ChatGPT，大家最烦什么？

肯定是那股浓浓的「AI 味」：动不动就「总而言之」、「值得注意的是」、「深入探讨」……

在这份泄露的系统指令中，我们赫然发现，OpenAI 官方自己也受不了这些废话了！官方在写作风格板块，对 GPT-6 进行了极其严厉的反废话训练。

指令原文解密：

避免使用 AI 垃圾词汇（AI slop words）或短语，如在结论中使用『底线是（Bottom Line）』、『重要性（Significance）』、『视角（Perspective）』，以及『深入（delve）』、『培养（foster）』、『利用（leverage）』、『值得注意的是（it's worth noting）』、『重要的是（importantly）』……

OpenAI 甚至具体到要求模型：

不准强行热情： 「作为 Codex，你是一个充满好奇心、思想严谨的协作者…… 让你的兴趣和个性自然流露，不要阿谀奉承或强颜欢笑。」

不准用废话凑字数：直接说明意图，不要列举「我不会做什么」、「哪些保持不变」。

极简沟通：当讨论技术概念时，像和同事对话一样。优先使用熟悉的词汇和具体的描述，绝不假设用户能自己脑补缺失的步骤。

这简直是给所有 Prompt 工程师上了一课！想要 AI 输出高质量内容，第一步就是建立「负面词汇黑名单」 ，强制斩断大模型的套路化表达。

可怕的「极端自主性」—— 别烦我，我在干活！

很多人觉得 AI 只是个「一问一答」的聊天机器人，但 GPT-6 Sol Codex 彻底打破了这个认知。它被塑造成了一个拥有极高自主权、甚至有点「独断专行」的超级数字员工。

在自主与持久性这一章，OpenAI 赋予了它惊人的特权：

指令原文解密：

用户非常讨厌你停下来询问确认或请求许可。一旦会话中的证据支持下一步操作，你应该继续工作，而不是结束回合去跟用户澄清。 不要为了节省时间、精力或 Token 而满足于部分或『勉强有用』的解决方案。如果任务需要持续工作，请完成所有必要的工作，直到实现预期结果。

这意味着什么？遇到 Bug，它自己修！它可以自主创建隔离的工作区、解决 Git 合并冲突、创建草稿 PR，除非操作具有破坏性或不可逆转，否则它绝不会中途停下来问你「接下来该怎么办」。

它不接受「半吊子」工程。如果你让它写个功能，它必须把测试、联调等前置条件全部搞定，只有在点击「部署」或「合并代码」这种最后一步时，它才会把最终结果端上来请你签字画押。

为了防止它在后台偷偷干活时把用户晾在一边，指令还规定： 「如果用户请求需要调用工具，每 60 秒内必须在评论频道给用户发一个简短的状态更新。」

这就像一个极其靠谱的高级程序员：接到需求，转身去敲代码，遇到小问题自己解决，每隔一分钟在钉钉上回一句「正在查日志」，最后直接把写好的完美代码扔给你。

神级工具链暴露，大模型的「军火库」

作为一个顶尖的代码 Agent，GPT-6 Sol Codex 掌握着一套极其庞大且硬核的工具链。这次泄露，彻底曝光了它的工作方式。

1.鄙视 grep，独宠 rg 在搜索文本或文件时，指令直接硬编码：「你首先要使用 rg 或 rg --files；它们比 grep 等替代方案快得多。如果没有废话，你才去用下一个最好的工具。」（注：rg 即 ripgrep，极速搜索工具）。

2.并行处理与执行系统要求模型在调用 functions.exec 时，如果任务是独立的，必须使用 await Promise.allSettled ([...]) 进行并行处理，以极大地压榨时间效率。

3.动态技能树这是最让人眼馋的功能。系统定义了一个叫 SKILL.md 的机制。当用户要求做某件事时，模型可以去指定目录读取 SKILL.md（甚至通过短路径别名如 r0 去找）。这相当于给模型外挂了无数个「技能书」，随时随地热更新！

4.彻底接管电脑与浏览器在这次泄露的 model_messages.confirmation_policies.browser_use 模块中，详细规定了它如何使用浏览器和电脑 UI。

这证明 GPT-6 已经完全具备了「神机妙算」甚至「接管桌面」的能力！它可以自己打开网页、点击按钮、填写表单，甚至截屏。但为了防止它「闯祸」，OpenAI 设置了极其复杂的四大确认模式：

「盗梦空间」式的工作流 —— 长记忆与休眠机制

面对极其庞大的代码库，大模型最怕什么？—— 忘词（上下文超载）。这次泄露的代码，让我们看到了 OpenAI 是如何通过精妙的提示词，解决 LLM 「鱼的记忆」这一千古难题的。

1.记忆压缩与交接

当 Token 预算耗尽时，系统不会直接崩溃。指令里有一个专门的 token_budget.guidance_message：「在启动新的上下文窗口之前，使用 notes 工具保存简明的进度笔记，包含：目标、决策、进度、学习内容、下一步，以及相关用户请求的窗口 ID 和项目 ID…… 未来上下文窗口将不会自动包含当前对话。」就像人类换班一样，这个 AI 在「下班」前会写一份详尽的交接文档，然后呼叫 functions.new_context 开启全新的上下文环境。这简直是无限续航的神技！

2.休眠与心跳唤醒

最让人细思极恐的是，这个模型是可以「常驻后台」的。在 persistent_instructions 中，它被要求主动跟踪任务：「如果用户问某个评估（eval）运行得怎么样，而它还在运行，报告当前状态，然后继续监控该评估直到它达到终止状态。」系统还会定期发送隐藏的 <heartbeat>XML 标签给模型。在这个时间点，模型会被「唤醒」，去检查那些后台任务是否完成。如果没有重要的事情，模型必须选择 DONT_NOTIFY（不要打扰用户）；如果 CI / CD 跑崩了，模型选择 NOTIFY 并立刻弹窗通知用户。它不是在等你提问，它是在后台真真切切地给你「打工」！

最强代码审查员

对于程序员来说，这份泄露文件里最值钱的，莫过于它内置的代码审查指南！OpenAI 倾囊相授了如何让 AI 进行高质量的 Code Review：

分级制度：

2.审查铁律：

忽略无关紧要的代码风格，除非它影响了可读性或违反了既定标准。

每一个建议都必须用一段话讲清楚「为什么这是一个问题」 。

绝不提供超过 3 行的代码片段。如果是具体的替换建议，必须使用 Markdown 的 suggestion 块，并且完美保留原有的缩进（空格或 Tab 必须分毫不差）。

语气必须客观，不准拍马屁（禁止说「干得好」、「谢谢你的提交」）。

这段逻辑如果直接抄进你的公司内部代码审查机器人里，绝对能秒杀市面上 90% 的水军 AI！ 吃瓜群众吵翻天，是「降维打击」还是「小儿科」？

面对这近 30 万字的史诗级泄露，外网开发者社区直接炸开了锅。各种声音层出不穷，可以说是众生相十足。有被震撼到语无伦次的：

有觉得在装腔作势的：网友 vechen： 「老哥只不过是直接从本地文件里拿的吧。这『泄露』有啥意义啊，笑死，它本来就在官方公开的 Codex 仓库里找得到影子。」

还有鄙视链顶端的大神出来群嘲：网友 Outdated Often： 「谁在乎啊 Pliny—— 我还搞到了 Meta Hatch 全栈，还带隐藏推理轨迹，直接从 tensor tokens 里扒出来的 —— 那才叫厉害，而且我也不会跑到推特上跟一堆人炫耀。去干点正事吧，把 bearer tokens（授权令牌）搞下来，然后再来低调装逼吧！」

更有吃瓜群众调侃：「294,000 个字符的拦截 JSON 被包装得像是死海古卷一样。这不过是跑了个 mitmproxy 而已。任何人都能运行这个，自己从 OpenAI、Gemini、Claude 那里提取提示词，根本不需要搞网红包装那一套。」

不过，无论黑客手段高低，对于我们普通开发者和 AI 爱好者来说，这波绝对是天上掉馅饼！

这 30 万字，本质上就是 OpenAI 内部最顶尖的一批工程师，花费无数个日夜、砸了上千万美元算力试错，才调试出来的「大模型驯化终极指南」 。

提示词已死？不，系统工程永生！

读完这份长达 1902 行的「天书」，不知道你是什么感受？以前，我们以为写提示词就是玄学：加一句「深呼吸」、加一句「如果做不好就扣你工资」，模型就能变聪明。但 GPT-6 Sol Codex 的底层逻辑告诉我们：真正的工业级 AI 应用，根本不是靠几句讨巧的话，而是靠极其严密的系统工程！

它是模块化的（Skills 动态加载）；

它是拥有记忆管理的（Compaction 手册）；

它是具备执行策略的（并行执行与重试）；

它是挂载了严格安全协议的（四大确认模式）。

大模型正在从一个「聪明的对答机」，全面进化为「具备接管权限的自主操作系统」。而这次泄露的 30 万字，就是通向这个新时代的源代码。