2026 诺贝尔奖即将揭晓，9 位华人科学家成热门候选人

IT之家 10 月 5 日消息，2026 年诺贝尔奖各奖项揭晓活动将于 10 月 5 日至 12 日依次进行，其中与科技相关的生理学或医学奖（10 月 5 日）、物理学奖（10 月 6 日）、化学奖（10 月 7 日）即将公布，目前有 9 位华人科学家被视作相关奖项的热门候选人，其中薛其坤、卢煜明、陈志坚等人呼声最高。

据IT之家了解，薛其坤是南方科技大学校长，因 2012 年率团队首次实验观测到量子反常霍尔效应而入选。他于 9 月刚获得科睿唯安引文桂冠奖，该奖项被视为诺奖风向标。卢煜明是香港中文大学校长，因发现母体血液中的胎儿 DNA 并推动无创产前检测技术发展，先后获得未来科学大奖和拉斯克奖等荣誉。陈志坚是一位美籍华裔科学家，因发现 cGAS-STING 信号通路，阐明细胞感知外来和自身 DNA 的固有免疫基本机制，已获科学突破奖和拉斯克奖等多个奖项。

引文桂冠奖自 2002 年设立以来已有 89 位得主后来获得诺贝尔奖，科睿唯安通过论文引用情况筛选出诺奖级别成果的科学家。拉斯克奖也有“美国诺奖”之称，今年授予了食欲素研究领域的柳泽正史和米尼奥，进一步验证了这一风向标的参考价值。然而，预测与最终结果仍有差距，诺奖委员会名单严格保密，每年都会出现大热落选的情况，预测仅代表学界看好。

诺贝尔基金会决定，2026 年每项诺贝尔奖的奖金都将增加 100 万瑞典克朗（约合 68 万元人民币），达到 1200 万瑞典克朗（约合 815 万人民币）。