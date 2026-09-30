新加坡试点国家官方婚恋交友平台 FirstDate：去年生育率创新低，采用诺奖级算法匹配人群

IT之家 9 月 30 日消息，新加坡政府科技局（GovTech）推出了一个官方婚恋交友平台 FirstDate，这是该国家政府为应对快速下降的生育率而开展的最新社会工程实验。

根据该服务官网，FirstDate 是一个面向 21 至 35 岁单身人士的试点约会服务，目前仅对公务员开放，申请截止日期为 10 月 5 日。

IT之家从网站介绍获悉，FirstDate 的设计初衷是为了避免无休止地滑动选择。用户不再浏览一串资料，而是填写一份关于兴趣、习惯、价值观和偏好的问卷。

服务方随后会在每个周期进行一次匹配（即双方接受并预计会面所需的时间）。每条匹配都包含兼容性评分、对方的简要介绍和个人留言。匹配成功后，你有 3 天时间答应。相互接受就可以解锁联系方式。

FirstDate 采用了一项曾获得诺贝尔经济学奖的匹配算法 —— 盖尔-沙普利算法。该算法由盖尔和沙普利在 1962 年提出，2012 年获诺贝尔经济学奖。

主动方发出邀约：一方（如男生）按偏好顺序向另一方（如女生）发出邀约。

被动方延迟接受：接收方收到多个邀约后，暂时保留最喜欢的，拒绝其他的，不立即最终接受。

循环直到稳定：被拒绝的主动方继续向偏好列表中的下一位发出邀约，直到无人再发邀约为止，此时被动方最终接受保留的邀约。

FirstDate 是新加坡政府科技局今年早些时候举办年度黑客马拉松的产物。据英国《金融时报》报道，新加坡人口刚刚超过 600 万，去年生育率创下了每名妇女 0.87 个孩子的历史低点，低于 2024 年的 0.97，接近韩国全球最低的 0.8。人口学家认为，维持人口稳定需要达到 2.1 的门槛，除非有净移民增长。

出生率下降，再加上医疗技术的进步延长了寿命，使新加坡今年有望成为一个“超级老龄”社会，联合国将其定义为一个超过 21% 人口年龄在 65 岁及以上的国家。到 2030 年，预计每四名新加坡人中就有一人将达到这一门槛。