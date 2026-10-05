古尔曼：苹果 CEO 特努斯深度介入设计业务，每周多次亲临设计工作室

IT之家 10 月 5 日消息，自乔纳森 · 伊夫（Jony Ive）2019 年离开苹果之后，这家公司就一直没有一位真正的首席设计负责人。此前一段时间，由前首席运营官杰夫 · 威廉姆斯（Jeff Williams）接管设计业务，直至他去年离职。彭博社的马克 · 古尔曼（Mark Gurman）称，自杰夫 · 威廉姆斯离开之后，首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）对苹果的两支设计团队 —— 工业设计团队与人机交互设计团队，都投入了大量精力。

IT之家注意到，这件事其实在特努斯大约一个月之前正式出任首席执行官之前就已经开始，起因是杰夫 · 威廉姆斯辞去首席运营官一职。当时苹果对外宣布，上述两支设计团队将向时任首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）汇报。但实际情况是，接手的是约翰 · 特努斯。这也是他在过渡到首席执行官岗位期间承担的一项核心工作职责。

当然，特努斯愿意深度介入设计事务并不令人意外，他此前原本就主管硬件工程业务。不过古尔曼表示，特努斯已经是“深度投入”设计相关工作，还会经常到工作室和团队一同开展工作。

而在正式就任首席执行官之后，他更是全身心投入到工业设计以及人机交互两支团队的工作当中。多名熟悉该部门情况的人士透露，他每周都会数次亲临设计工作室上手参与工作，部分日子一天之内甚至会到访多次。

彭博社称，这和前首席执行官蒂姆 · 库克形成鲜明对比，库克过去大约每个月才会到访一次设计工作室。

特努斯深度参与苹果设计团队的工作

与此同时，特努斯花了不少精力为设计团队补齐人员岗位。已有不少设计人才遭到外部企业挖角，人员流失情况比较严重。其中最受关注的就是艾伦 · 戴伊（Alan Dye）跳槽加入 Meta，此外 OpenAI 也从苹果挖走了多名员工。为重振这支团队，苹果提拔了不少资历较浅的设计师，同时从外部吸纳新的人才。

即便做了上述这些人事调整，苹果至今仍没有寻找可以接替乔纳森 · 伊夫的人选，也就是相当于首席设计官的角色。彭博社表示，公司目前并没有启动相关的人员搜寻工作。取而代之的安排是，莫莉 · 安德森（Molly Anderson）与史蒂夫 · 勒梅（Steve Lemay）分别担任工业设计与人机交互板块的负责人；而设计层面所有的最终决策权，掌握在特努斯本人手里。

尽管特努斯并没有正统的设计专业背景，但他本人对设计工作的高度投入已经说明一件事：设计依旧会是苹果高层层面的一块核心基石。