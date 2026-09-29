古尔曼：苹果新任 CEO 特努斯着手全面改革，加快产品开发、精简管理层

IT之家 9 月 29 日消息，彭博社马克 · 古尔曼刚刚报道称，苹果新任 CEO 约翰 · 特努斯（John Ternus）上任不到一个月，便已着手对公司内部展开大刀阔斧的改革。

特努斯希望调整公司组织和产品开发方式，目标包括加快产品研发节奏、扩大硬件产品线，并精简管理层，将更多资源和决策重心放在工程团队上。当然，相关方案目前仍处于内部讨论阶段。

特努斯于 9 月 1 日正式接替蒂姆 · 库克（Tim Cook）出任 CEO，库克则转任董事会执行主席。特努斯此前担任苹果硬件工程高级副总裁，长期负责 Mac、iPhone、AirPods 等产品的硬件开发。

据知情人士透露，特努斯希望减少对传统春秋两次发布会的依赖，让苹果全年更加频繁地推出新品。同时，他还希望削减部分中层管理职位，打破工程师与公司高层之间的间隔。

特努斯曾在负责硬件工程期间向员工表达过类似观点，希望苹果减少人员扩张、让现有工程师承担更多工作，并降低组织结构中的冗余。如今，这种思路开始进一步影响苹果内部的组织调整。

过去两周内，苹果硬件工程部门已经开始裁撤部分工程项目经理（EPM）职位。EPM 长期负责产品开发时间表以及跨团队协调，其中部分被裁职位涉及约 6 名董事级管理人员。这部分员工可在数周时间寻找内部转岗的机会，未能成功转岗的员工将在今年晚些时候离职。

与此同时，苹果近期还在多个部门进行了规模较小的裁员，并提前削减或取消部分处于早期开发阶段、被认为对公司营收贡献有限的项目，涉及 Siri、Vision Pro 以及 AI 软件工程等团队，部分裁员与员工绩效挂钩。另外，苹果 Fitness+ 团队近期也进行了少量人员调整，该团队此前正在开发仅包含音频内容的健身课程。

人工智能也被特努斯视为提高研发效率的重要工具。苹果今年夏季曾制定一项计划，考虑裁减约 5000 名 AppleCare 客服人员，其中包括大量远程办公员工，原因是公司认为改进后的 AI 电话及网页客服已经足以承担部分相关工作。不过，苹果最终暂缓了这一计划，目前并未推进该批裁员。

尽管如此，部分苹果员工预计今年晚些时候或 2027 年初仍可能出现进一步人员调整。面向 2027 年的早期规划会议中，一些部门曾讨论增加预算和员工数量，但部分预算增幅随后被削减，部分团队则被要求维持与上一年度相同的人员规模，同时压缩营销支出。

苹果还面临关键零部件成本上升的压力。古尔曼指出，当前存储芯片价格高涨推高了苹果的采购成本，公司已经通过提高部分产品售价来抵消成本上涨的影响，同时也自行消化了一部分增加的成本。

在产品开发方面，特努斯要求相关管理人员加快推进速度。知情人士表示，目前产品开发团队面临更高的交付要求，需要在更短周期内推出更多产品。苹果原有的研发体系和发布节奏已经运行多年，因此若全面改变，可能需要数年时间。

与此同时，特努斯还与苹果服务业务负责人埃迪 · 库伊（Eddy Cue）、首席财务官凯万 · 帕雷克（Kevan Parekh）讨论新的增收来源，包括推出新的服务，以及提高现有产品和服务的收入贡献。

服务业务长期以来是苹果增长速度较快、利润率较高的业务之一，可以在硬件销售出现波动时提供补充。不过，苹果服务业务的增长动力近期有所减弱。公司 2026 财年第三季度营收达到 1,094 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,353.41 亿元人民币），同比增长 16%，其中服务业务仍创下同期营收纪录。

特努斯上任后的产品规划也相当密集。苹果预计将在 2027 年推出包括配备摄像头的 AirPods、首款智能眼镜以及为纪念 iPhone 诞生 20 周年而重新设计的 iPhone 等多款新产品。

如果苹果进一步提高产品发布频率，公司将获得更多销售硬件、推动用户使用新服务以及提高现有生态系统收入的机会。不过，目前相关组织改革和产品节奏调整仍处于推进阶段，苹果尚未公开确认具体方案。

2026 苹果秋季新品发布会专题