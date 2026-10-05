《GTA6》开发初期曾考虑四主角设定，R 星担心玩家不够代入而选择聚焦杰森与露西亚

IT之家 10 月 5 日消息，Rockstar North 联合负责人罗布 · 尼尔森（Rob Nelson）在接受 IGN 等媒体采访时透露，《GTA6》开发初期曾考虑加入四名可操作主角，但最终放弃了这一方案。

他表示，团队曾讨论过如何延续《GTA5》的三主角结构，甚至考虑进一步增加至四名角色，但担心玩家分配给每名角色的时间减少，从而削弱与角色之间的情感联系。

尼尔森表示，随着剧情推进，团队非常重视玩家是否有足够时间了解每个角色。“四主角”虽然曾是开发团队考虑过的方向，但 R 星担心角色数量的增加会稀释玩家投入到每个人身上的时间，导致玩家无法与角色建立联系，因此最终转向了“双主角 + 人物关系”的设计。

这一调整最终形成了《GTA6》目前以杰森（Jason Duval）和露西亚（Lucia Caminos）为核心的故事结构。

尼尔森表示，团队希望让玩家不仅分别喜欢这两名角色，也能够对两人之间的关系产生感情投入。R 星此前在《荒野大镖客 2》中观察到，玩家能够与亚瑟建立非常深的情感共鸣，因此团队也希望在《GTA6》中探索类似的情感体验。

尼尔森将这一方向概括为“情侣”或“搭档”式叙事，并表示团队希望探索两名角色共同经历事件时产生的化学反应。R 星最终选择杰森和露西亚作为核心人物，也意味着《GTA6》的叙事重点从多个相对独立的主角，转向两名角色以及两人关系的发展。

至于此前“四主角版本”的具体故事，目前并没有得到 R 星官方确认。GTAForums 近期流传的一则爆料称，当时的设想包括杰森、露西亚以及两名腐败警察，四人都可以由玩家操作。该爆料还声称，故事中段杰森和露西亚作出的某个决定会导致其中一名警察死亡，另一名警察则会在后半段追捕两人。

不过，上述“四名角色分别是谁”以及警察角色的具体剧情均属于未经证实的社区爆料，不能视为《GTA6》实际开发剧情。相关内容目前只能作为早期剧本的传闻来看待。

这则爆料还称，R 星后来认为四主角版本的故事过于复杂，剧情线相互交织，玩家理解起来存在困难，因此最终重新调整剧本，将故事重点集中到杰森和露西亚身上。

尼尔森表示，团队希望玩家能够分别了解两人的性格，同时关注他们作为一对搭档乃至情侣之间的关系；R 星也因此将这段关系视为游戏叙事的重要组成部分。

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