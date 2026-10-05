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瓦尔基里公布 VK 99 V2 机械键盘：AI 创想灯效，长至 12000hr 无线续航

2026/10/5 11:08:31 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 5 日消息，瓦尔基里 (Valkyrie, Vk) 今日公布了 VK 99 V2 系列三模机械键盘的完整参数表。其价格情况尚未公开。

VK 99 V2 整体采用 2U0 的 98 配列，集成天际光廊贯穿式灯柱与下灯位 RGB 背光，支持人工智能驱动的 AI 创想灯效、音乐律动，内部包含竖向音量旋钮。

其内部采用 Gasket 结构，搭配全键热插拔 PCB、横向开槽 PC 定位板，配套原厂 (CHERRY) 高度键帽；在 USB-C 和 2.4GHz 模式下均支持 8kHz 回报率，响应时间分别小于 0.1ms 和 0.24ms；支持 SOCD、MDS、MT 等高级按键功能。

该键帽标准版可选银翼 / 幽影配色，配备高特灰岩轴、PC 雾透键帽，集成 10000mAh 电池；MAX 版可选梅林 / 洛基主题，分别配备环诺樱诺轴 / Speed Pro 轴，搭配折影五面热升华键帽，提供 1.47" 竖向 IPS 智慧屏，集成 12000mAh 电池。

VK 99 MAX V2 (12000mAh) 开启静核模式后，在蓝牙连接下续航可达 12000hr、在 2.4GHz 连接与 1kHz 回报率下续航可达 5500hr。

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关键词：瓦尔基里键盘

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