迪士尼宣布《复仇者联盟 4》重映后反超《阿凡达》再登全球影史票房冠军，漫威电影累计超 350 亿美元

IT之家 10 月 5 日消息，漫威影业今日宣布，《复仇者联盟 4：终局之战》再次夺回全球影史票房冠军。

这也意味着，漫威影业出品的 38 部院线电影全球票房累计超 350 亿美元（现汇率约合 2,348.63 亿元人民币），使漫威电影宇宙成为影史上最成功的电影系列。

迪士尼当地时间 10 月 4 日公布的数据显示，《复仇者联盟 4：终局之战》重映后全球累计票房达到 29.255 亿美元（IT之家注：现汇率约合 196.31 亿元人民币），超过《阿凡达》的 29.237 亿美元（现汇率约合 196.19 亿元人民币），再次成为全球票房最高的电影。两部影片目前仅相差约 180 万美元。

《复仇者联盟 4：终局之战》最初于 2019 年上映，当年 7 月累计票房超过 27.9 亿美元，首次超过《阿凡达》，成为全球票房冠军，但《阿凡达》2021 年重映后重新夺回榜首位置。

除了这两部电影之外，前十中剩下的 8 部作品分别为《蜘蛛侠：崭新之日》（2026）、《阿凡达：水之道》（2022）、《哪吒之魔童闹海》（2025）、《泰坦尼克号》（1997）、《星球大战：原力觉醒》（2015）、《复仇者联盟 3：无限战争》（2018）、《蜘蛛侠：英雄无归》（2021）、《疯狂动物城 2》（2025），然后第 11 名是正在上映且有望杀入 Top10 的《奥德赛》。

数据显示，《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》重映首周末全球收获约 8600 万美元，其中北美约 2600 万美元、海外约 6000 万美元。

迪士尼此前公布的数据显示，重映首周末结束后，《终局之战》全球累计票房已经达到 28.85 亿美元，当时距离《阿凡达》仍约 3900 万美元。

等到第二个周末结束，《终局之战》票房明显后劲不足，但仍贡献了约 1880 万美元全球票房，其中北美约 440 万美元、海外约 1440 万美元。加上此前的票房收入后，影片最终将全球累计票房推升至 29.255 亿美元，完成对《阿凡达》的反超。

虽然大部分观众已经看过《终局之战》，但此次重映并非单纯重复上映。除了 2019 年原有内容外，漫威还加入了约 4 分钟的新素材，包括 4 段与今年 12 月上映的《复仇者联盟：毁灭之日》相关的片段，为下一部《复仇者联盟》电影提供剧情铺垫。

迪士尼数据显示，目前全球影史票房前 10 名中有 7 部属于迪士尼旗下作品。随着《终局之战》再次登顶，两部曾经长期交替占据榜首的影片又一次形成了直接竞争。

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