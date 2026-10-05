隐私担忧发酵：荷兰大型眼镜连锁企业 Hans Anders 暂停销售 Meta 雷朋智能眼镜

IT之家 10 月 5 日消息，荷兰规模最大的眼镜零售连锁企业之一汉斯 · 安德斯（Hans Anders）于当地时间上周五宣布，鉴于隐私方面的担忧持续发酵，该企业已经暂停在荷兰与比利时销售 Meta 的雷朋智能眼镜，这也是零售商当中较早采取此类行动的案例。

汉斯 · 安德斯连锁的一名发言人表示：“作出这项决定，是因为社会与政界一直在围绕智能眼镜展开讨论，大家对于这项技术的使用条件提出了诸多疑问。”

荷兰国内针对这款智能眼镜的抗议声日渐高涨，这也反映出配备摄像头的智能眼镜正遭遇范围更广的抵制浪潮。

在英国，连锁酒吧韦瑟斯庞（Wetherspoon）出于对隐秘录制行为的顾虑，已经限制顾客使用 Meta 这款智能眼镜。与此同时，Meta 以及陆逊梯卡（Luxottica）正面临美国的一桩诉讼，指控经由该眼镜录制的视频，会被人工标注人员查看，而被拍摄者对此并不知情。

Meta 的一名发言人表示，公司仍在继续迭代开发这款广受市场欢迎的眼镜产品。“每一台带有摄像头的眼镜，正面都配有醒目的指示灯；拍照或者录制视频的时候指示灯就会闪烁，该指示灯无法关闭。如果有人遮挡或者改动指示灯，摄像头就会直接停用。”

荷兰隐私监管机构 AP 上个月已经发出警示：借助智能眼镜拍摄到可识别个人影像的视频，原则上不可以在没有当事人许可的情况下进行分享或者公开发布；而在公共场所当中，想要逐一获取所有人的许可本身十分困难。

消费者权益组织荷兰消费者联盟（Consumentenbond）本周表态称，如果 Meta 不对这款眼镜做出修改、使之符合隐私法规，该组织将会对 Meta 提起诉讼。

IT之家注意到，致力于打击网络侵害行为的公益组织 Offlimits 也在周五呼吁 Meta 以及雷朋的母公司依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）主动下架这款眼镜；直至找到技术手段彻底杜绝暗中偷拍的可能性为止。

汉斯 · 安德斯隶属于 Nexeye 集团，而 Nexeye 由私募股权机构 KKR 控股。Nexeye 一共在荷兰、比利时、德国、奥地利、瑞典运营 776 家门店。德国、奥地利、瑞典这三个国家的门店原本就没有上架销售该款智能眼镜。