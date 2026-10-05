泰坦军团 V27MQ7 MAX 显示器开售：27 英寸 2K 565Hz 双模，5555 元

IT之家 10 月 5 日消息，泰坦军团 V27MQ7 MAX 显示器现已开售，标价 5555 元，国补到手价 4999.5 元。

这款显示器搭载了一块 27 英寸 QD-Mini LED + HFS 第二代氧化物面板，拥有 2304 分区，搭载区域调光（5 档可调）与光晕控制（100 档可调）算法；搭载内外双层纳米 LR 低反光学膜，反射率低至 1.8%；同时配备 UWV 光学膜，色彩偏移 Δu'v' ＜ 0.02，左右 178° 大角度观看，亮度色度几乎无衰减。

这款显示器支持 2K 500Hz / 720P 1000Hz 双模显示，超频下可达 2K 565Hz / 720P 1060Hz；静态对比度 1800:1，色域覆盖 99% DCI-P3、99% Adobe RGB、100% sRGB；亮度可达 750 尼特（SDR）、1400 尼特（HDR）、3000 尼特（XDR）。

接口方面，这款显示器提供 2 个 HDMI 2.1 、1 个 DP 1.4、1 个 3.5mm 音频接口，1 个 USB-B 上行、2 个 USB-A 下行。

IT之家附这款显示器详细参数如下：

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