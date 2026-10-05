倍思 MC2 NC 降噪耳夹耳机发售：12mm 动圈、-50dB 降噪，783 元（国补后 598 元）

IT之家 10 月 5 日消息，倍思旗下 MC2 NC 降噪耳夹耳机现已在京东发售，定价为 783 元，部分地区国补后低至 598 元。

该耳机拥有 IP67 认证，提供星际黑、星月米两种配色，其采用超长宽弧 C 桥与单耳 4 点承托设计，可减少 90% 耳部受力。单耳重 5.9g，内部为镂空骨架与耐菌材质，外部配备可拆洗替换的 360° 亲肤硅胶气垫，充电盒则采用椭圆形拼色外观。

该耳机内置 12mm 碳纤维三磁路动圈，支持 LDAC 协议，获 Hi-Res Wireless 认证，并搭载 3D 空间音效、双声学算法及 SoundFit 听感调校。结合气垫物理隔音与 ANC 芯片实现-50dB 降噪深度，通话方面采用 270° 抗风噪结构与 6 麦波束成形技术，配合近耳定向聚声技术号称可减少 90% 漏音。

其他方面，该耳机在搭配充电盒情况下可提供至高 60 小时续航（关闭降噪），支持“充电 10 分钟听歌 3 小时”快充。此外还接入豆包、通义千问及 DeepSeek 模型，提供 AI 录音转写、实时助答与同声传译等功能。

IT之家附产品参数：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。