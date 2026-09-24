倍思推出 iPhone 18 Pro 配件三件套，新机防护、安全充电一次集齐

苹果最新手机 iPhone 18 Pro / Max 已于 9 月 18 日正式开售，起售价 9999 元，小伙伴们都下单了吗？

不少人买到新机后，第一时间就会给手机贴膜、戴手机壳。新生活移动数码品牌 Baseus 倍思率先针对 iPhone 18 Pro 系列新机推出全套配件，一次配齐三件：倍思 A1 环立壳、倍思金标膜、倍思小智充，防护、贴膜、充电三件大事全部安排到位。

IT之家现已拿到这三款配件，接下来就带大家从图赏到上手，把这套“新机三件套”好好盘一遍。

开箱看脸，三件套的第一眼缘

先看这次小编想重点给大家推荐的 A1 环立壳。

IT之家拿到的是“薄暮紫岸”配色。上手第一眼就很惊艳：背板采用渐变光影设计，光线换着角度打过去，能看见一层层波光粼粼的纹理，让人想起傍晚晚霞映衬的浮光跃影的水岸。

同系列还有“流金时刻”和“深空流星”，以及新机专有的“薄荷海浪”和“云隙透蓝”，配色阵容比以往更热闹，总有一款能对上你的胃口。

翻到边框，细节密度肉眼可见。四角和上下边框都嵌入了气垫结构，镜头外圈还单独环绕了一圈气垫，指腹按上去软中带弹。

背板中央的柔感指环是另一处看点。指环内圈包着一圈柔感硅胶，触感软糯，支架可以开合，也能 360° 旋转。一个支架把“手感”当卖点来做，多少有点奢侈。

再看金标膜。

钢化膜本身没什么发挥空间，但细节经得起看。边缘是一整圈流畅的 3D 热弯大弧边，黑边收得相当细。官方称它采用 695° 超高温纳米级热弯模压成型技术，专门还原新一代真机的弧边曲线，连极窄的 R 角和防尘网位置都做了对位。

最后是小智充。

看到它正面的那一刻，小编恍惚了一下，它居然有一块数显屏。

充电头这个品类卷了这么多年，从体积卷到氮化镓，现在开始卷“屏幕”了。插上电，屏幕亮起 UI 界面，还会用小表情和你互动。

A1 环立壳：把珊瑚的生存智慧穿在手机上

进入上手环节，我们先来看看 A1 环立壳的实际体验。倍思给它的防护方案找了个很巧妙的参考：气泡珊瑚。

这种珊瑚遇到威胁时，先靠外层的气泡状触手囊体缓冲，再露出内部坚硬的碳酸钙骨骼兜底，外柔内刚，两道防线。

A1 环立壳把这个逻辑搬进了手机壳，做成了双层气垫结构。

外层气垫模仿珊瑚触手囊体，利用曲面压力分散原理，在手机跌落的瞬间，用气垫的弧形表面把冲击力均匀扩散开，避免某个点硬扛全部冲击。内层气垫对应珊瑚骨骼，负责二次吸收剩余能量，层层递减，直至归零。

一句话，外层先卸力，内层再兜底。

上手第一件事，我们捏了捏四角的珊瑚拟态气垫。按压反馈是先软后韧的两段式手感，松手后迅速回弹，没有廉价塑胶那种一按一个坑的松垮。

然后是一次计划外的“实战”—— 对，计划外。

装壳第三天，手机从手里滑了出去，桌面高度，结结实实拍在地板上。捡起来的那半秒，心跳都停了；翻来覆去检查：边角无损，屏幕无恙，四角气垫只有一点轻微压痕，回弹如初。

当然，一次桌面高度的跌落说明不了全部，落地角度和地面材质都会影响结果。但至少这一次，这套气垫实打实地保护住了新机。

镜头气垫值得单独说。

很多防摔壳保护镜头的思路是“加高”，把镜头圈垫高，让镜头不直接触地。但加高本质是硬碰硬，冲击力会顺着刚性结构传导到背板，摔狠了反而可能殃及背板。

A1 环立壳的做法是环绕镜头外圈做一圈独立气垫，用形变吸能，镜头护得住，背板也跟着受益。官方称之为首创镜头气垫，从结构上看，这个“首创”确实做出了差异。

按官方口径，A1 环立壳售价 258 元，是行业率先在 200+ 价位把“全身气垫包裹 + 首创镜头气垫”做齐的产品。四角、上下边框、镜头圈，能垫的地方全垫上了。

再说说支架，这是我们最近用得最上头的部分。

柔感指环支架支持 90° 直立，开合角度比常见支架更大。90° 直立的妙处在于，竖屏自拍和俯拍时视线能和镜头平齐，出片角度友好不少；

追剧、看菜谱、开视频会议，随手一架就能用。它还支持 360° 自由旋转，横竖屏随心切换。这几天我们已经习惯用一根手指拎着手机满屋走，硅胶内环贴着手指，久拎不勒。官方说这圈硅胶是婴儿用品级的柔软度，实际体验确实名副其实。

再加上背板的渐变光影，倍思给这个壳讲的故事叫“自在去野、记录生活”。以我们的感受来说，一个敢摔、能架、还能拎的手机壳，确实会让人更愿意带着它出门拍照。

倍思金标膜：贴完第一眼，好像没贴

接下来看这款倍思金标膜。官方表示这块膜是“取自原屏”，基材选用和 iPhone 18 系列屏幕同源的康宁玻璃，3 年严选的结果就是耐冲击性能远超普通康宁膜。

贴膜过程比预想顺利。3D 热弯大弧边让对位很直观，吸附基本一次到位，R 角和防尘网严丝合缝。

贴完熄屏看效果，超细边缘设计让膜的边框几乎隐入原屏边框，大视窗完整呈现，第一眼真有种“贴了又好像没贴”的错觉。

点亮屏幕看通透度。

这块膜用新型 AR 磁控溅射工艺替代传统喷涂，光学镀膜更致密、更均匀。数据摆在这里：透光率≥97.5%，反射率≤0.64%，而苹果原屏的反射率是≤3%。它还通过了德国莱茵 TÜV 抗反射认证。

透光率≥97.5% 也很关键，这可能关系到你使用面容 ID 的体验，因为红外线需要先穿过屏幕，再穿过用户安装的保护膜，最后照到面部并返回传感器。显示面板本身已经会损耗一部分红外线，若外层再盖上磨砂涂层、防窥结构或透光率 + 较低的玻璃，进入传感器的光量还会下降。报道提到，不适配 iPhone18Pro 系列的贴膜可能增加认证错误，部分情况下还会缩短正常识别距离。

从实际观感来说，正午窗边刷手机，屏幕上基本没有晃眼的镜面反光，通透度在线。

防摔方面，倍思的测试方式比较“下本”，坚持真机负重实摔，佩戴整机的 iPhone 自由跌落至大理石地面，屏幕未碎裂。结果出自 SGS 实验室测试报告，并由公证处全权公证，也就是官方所说的“金标防摔 ·SGS 卓越性能验证”。

作为对比，行业里不少品牌还在用传统的单片玻璃落球测试。

不过小编还是要提醒大家一句，防摔膜能做的是大幅降低碎屏风险，但毕竟没法承诺绝对不碎。不过真机实摔的数据，总比单片玻璃落球来得更可靠。

倍思小智充：一个会替电池着想的充电头

三件套里，最让我们意外的反倒是小智充。

先说它最核心的功能：智能自动断电。

用 iPhone 的朋友基本都有睡前插充电器的习惯，一充一整夜。但普通充电器在手机满电后并不会真的“收工”，它会让手机在 99% 到 100% 之间反复触发充电，一晚上来回好几次。这种无效的循环充放电，正是电芯损耗的主要来源之一。

小智充支持“智能自动断电”，充满电后切断电源输入，断电后不再反复触发充电。在屏显充电器这个品类里，这个功能目前是倍思独一份，背后依靠的是倍思独家研发的智能自动断电功能。

我们专门实测了一晚。

睡前插上充电器，第二天早上拿起手机，电量显示 99%—— 注意，不是 100%。别急着替它惋惜，这恰恰是好事：满电断开后，手机自身待机耗掉了一点电量，而小智充没有半夜偷偷“续电”，说明断电是动真格的。

一晚省下的循环次数有限，架不住天天如此。日积月累，对新机电池健康的守护是实打实的。对了，自动断电支持手动开启 / 关闭，不习惯这个功能随时可关。

屏显交互是另一个亮点，我们愿称之为“最懂情绪价值的充电头”。

小智充正面那块数显屏，插上设备就亮：连接瞬间一秒识别出设备，自动匹配对应的充电功率，功率数字实时跳动，状态一目了然。

除了功能性 UI，它还会触发表情。充电中、已断电、识别到设备，不同场景配不同的萌趣小表情。晚上加班回家，把手机往上一插，屏幕亮起一个对你眨眼的小表情，一天的班味儿都被冲淡了些许。

把功能提示做成有温度的交互，这个细节真的加分。

机型识别还有个隐性好处：它能自动识别 iPhone、iPad、MacBook 等设备，并遵循苹果原生充电逻辑，给每台设备匹配专属功率。换句话说，它喂给设备的电不多不少，从充电链路这一端就把电池健康照顾到了。

功率方面，小智充支持 45W-60W 动态快充。智能模式下 45W 长时稳定输出，性能模式下输出功峰值率可达到 60W，满足极速补电需求。新机的官方规格里，有线快充 15 分钟就能回血 50%，小智充刚好接得住。

实测新机插上去，功率数字稳稳挂在 45W 附近，补电速度肉眼可见。

还有一个容易被忽略的点：它通过了德国莱茵安心充认证。满功率跑了一段时间，我们摸了摸充电头和手机背板，只是温温的，没有发烫。充电不发热，对电池健康同样重要。

写在最后

来做个总结。

A1 环立壳把防摔做成了体系，四角珊瑚拟态气垫、上下边框气垫、首创镜头气垫，再加一个手感优秀的柔感指环支架，摔得起，也玩得转。

金标膜赢在“原屏级”的通透观感，防摔有真机跌落测试的数据背书。

小智充更是把充电这件日常小事做出了巧思，自动断电从源头减少无效循环充放电，表情交互给了实打实的情绪价值，45W-60W 动态快充和莱茵低温认证则是快充与安全的双重保障。

三款产品指向的其实是同一件事：安心感。壳让人敢放手用，膜让人敢随手放，充电头让人敢安心睡，每一样都在替你的新机兜底。

iPhone 18 Pro 系列 9999 元起，顶配直奔两万块。这样的机器裸奔属实心大，一套靠谱的配件，某种意义上就是新机的第一份“保险”。

如果你也在给 iPhone 18 Pro / Max 挑配件，我们的建议是：可以优先考虑倍思这几款新品。防摔、护屏、护电池 —— 新机到手后最要紧的几件事，它都用实打实的方案接住了。

新机配新件，安心感这东西，就得一层一层配出来。

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