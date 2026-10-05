2027 款玛莎拉蒂 Mcpura 车型上市：提供硬顶 / 敞篷双版本，237 万元起

IT之家 10 月 5 日消息，玛莎拉蒂宣布旗下 2027 款 Mcpura 车型正式上市，共推出硬顶版（Coupe）和敞篷版（Cielo）两款车型，售价分别为 237 万元和 270 万元。

该车提供神秘灰、隐秘灰、纯粹黑、冰川皓白、无界曜蓝、烈焰红、绝尘黄、皇家绿、灵动黑、魔力橙配色。前脸采用了与 GT2 赛车相同的设计语言，整个单体壳由碳纤维和复合材料制成。车辆侧面采用了一体式车身颜色，使用中置后驱布局。

内饰方面，该车配备 10.25 英寸中控屏 +10.25 英寸液晶仪表，同时换装全新样式的方向盘，采用平顶设计，确保高速操控时的更佳视野与精准度。材质可选择 Alcantara 或碳纤维版本，顶部与底部的 Alcantara 则被碳纤维材质替代。在仪表板和车门上部采用了 Alcantara 材质替代传统皮革。同时，新车还将提供 12 扬声器 Sonus Faber 音响系统。

规格方面，该车长宽高分别为 4669（4667）/1966（1965）/1222（1214）mm，轴距为 2700mm。车辆依旧搭载“Nettuno 海神”3.0T 双涡轮增压 V6 发动机，最大功率 630 马力，峰值扭矩 730N·m，并配备 8 挡湿式双离合变速箱。Mcpura 重量功率比达 2.33 千克 / 马力，其 0-100 公里 / 小时加速仅需 2.9 秒。