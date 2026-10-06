英伟达美股连续 3 天创历史新高，本月市值有望冲击 6 万亿美元

IT之家 10 月 6 日消息，英伟达股价于美国东部时间 10 月 5 日星期一再度刷新历史纪录，收盘报 238.90 美元（IT之家注：现汇率约合 1,603 元人民币），单日上涨 2.12%，连续第三个交易日以收盘价创历史新高。

英伟达公司盘后交易进一步上行至约 239.54 美元（现汇率约合 1,607 元人民币）（+0.27%），按收盘价计算，英伟达市值约 5.76 万亿美元（现汇率约合 38.65 万亿元人民币），继续稳居全球市值最高上市公司。

10 月 5 日英伟达期权成交活跃，当日总成交量约 404.12 万张，其中看涨期权占比 58.84%，显示多头情绪占优。有期权交易员据此推断，英伟达有望在本月内冲击 6 万亿美元（现汇率约合 40.26 万亿元人民币）市值关口。

华尔街相关投行认为，市场普遍将近期强势归因于人工智能基础设施需求持续强劲，以及公司上月宣布的 1,500 亿美元（现汇率约合 1.01 万亿元人民币）股票回购计划（为公司史上最大规模回购授权之一）带来的信心提振。

星展银行等机构认为，英伟达当前远期市盈率约 17 倍、叠加预计明年盈利高增（约 70%），与 1990 年代末互联网泡沫时期显著不同，难言“泡沫化”。