SpaceX 股价大涨 7.6%，马斯克身家重回 1 万亿美元

IT之家 10 月 6 日消息，美东时间周一，SpaceX 股价大涨 7.6%，升至 6 月中旬以来最高水平，推动马斯克的身家重新超过 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.71 万亿元人民币），较上周五增加了 306 亿美元（现汇率约合 2,053.37 亿元人民币）。

这巩固了马斯克作为全球首富的地位，亚马逊创始人杰夫 · 贝索斯以 3,715 亿美元（现汇率约合 2.49 万亿元人民币）净资产位居遥远的第二。

马斯克此前在 SpaceX 首次在纳斯达克上市交易后的 6 月成为全球首位万亿富豪，不过数日后随着 SpaceX 和特斯拉的股价下跌，他便失去了这一身份。

随着 SpaceX 和特斯拉股价上涨，他的净资产近日已逼近万亿富豪门槛；上周特斯拉第三季度交付量超出分析师预期，仅周五一天就为马斯克的净资产增加了 610 亿美元（现汇率约合 4,093.32 亿元人民币）。美东时间周一上午，特斯拉的股价继续上涨，涨幅超过 1%；而 SpaceX 的股价周一上午涨幅更为显著，上涨超过 5%，这让马斯克重新夺回了万亿富翁的头衔。

上周，马斯克（Musk）与特朗普以及其他人工智能行业领袖一同现身白宫，当时美国总统推出了一份全新的人工智能“协议”。这份文件提出若干指导原则，旨在推动人工智能以负责任的方式开展研发。不过特朗普称该协议仅具备“道德约束力”；全文大约仅有 300 个单词，并没有为行业设立实质性的约束机制或是详尽监管规则。特朗普上周还签署了一项行政命令，要求美国政府今后将人工智能改称“超级智能”。马斯克对此表示支持，他周日在 X 平台发帖写道：“不要再叫 AI 了”，并且提出“SI（超级智能）”这个叫法“更好”。这位身家万亿的富豪在 X 上发文称，SpaceX 旗下运营聊天机器人 Grok 的子公司 SpaceXAI 将会更名为“SpaceXSI”。不过截至周一上午，该公司似乎尚未采取任何正式行动完成品牌更名。”

就在马斯克个人净资产出现上涨的几天之前，他的前女友希冯 · 齐利斯（Shivon Zilis）于周五在社交平台透露自己已经结束了二人的关系。她发文写道：“毫无预兆，一周之内就要从深陷爱恋走向放手，这件事很难接受，但世事有时就是如此。”齐利斯与马斯克共同育有四名子女。齐利斯本人任职于马斯克旗下的 Neuralink，今年 5 月她曾在法庭出庭作证：在发展成为恋人之前，二人仅仅是朋友与同事；最初马斯克向齐利斯捐献精子，借助试管婴儿技术，她生下了两人的头两个孩子。