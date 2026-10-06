高盛上调台积电目标价至 3300 新台币，预示约 28% 上涨空间

IT之家 10 月 6 日消息，台积电 10 月 5 日在中国台湾股市创出历史新高，早盘最高冲上 2,580 新台币（IT之家注：现汇率约合 543.1 元人民币），13:30 收盘价定在 2,575 新台币（现汇率约合 542 元人民币），涨幅 3%，市值升至约 66.78 万亿新台币（现汇率约合 14.06 万亿元人民币）。

高盛将台积电 12 个月目标价从 3,100 元新台币（现汇率约合 652.5 元人民币）上调至 3,300 元新台币（现汇率约合 694.6 元人民币），预示约 28% 的上涨空间。

高盛预计随着人工智能对 GPU、网络芯片和服务器 CPU 的需求不断增长，台积电明年的增长势头将保持强劲。高盛分析师在报告中写道，“尤其值得注意的是，AI 智能体带动 CPU 需求增强，这是过去一年出现的一项关键变化”。

高盛预计，台积电 2026 年和 2027 年以美元计的营收将分别同比增长 42% 和 36.9%，毛利率分别为 67.2% 和 67.5%。

高盛还把 2027 年和 2028 年资本支出预测分别从 780 亿美元（现汇率约合 5,237.28 亿元人民币）和 820 亿美元（现汇率约合 5,505.86 亿元人民币）上调至 850 亿美元（现汇率约合 5,707.3 亿元人民币）和 980 亿美元（现汇率约合 6,580.18 亿元人民币），预计台积电将进一步扩大产能投资，以支持客户更长期的需求。

高盛维持台积电“买入”评级。