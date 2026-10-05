台积电股价收涨 3% 创历史新高：市值换算人民币超 14 万亿元，台股加权指数逼近 5 万点大关

IT之家 10 月 5 日消息，台积电今日在中国台湾股市创出历史新高。台积电早盘最高冲上 2580 新台币，13:30 收盘价定在 2575 新台币，涨幅 3%，市值升至约 66.78 万亿新台币（IT之家注：现汇率约合 14.06 万亿元人民币）。

今日台股大盘同步创下历史新高。台湾加权股价指数终场收在 49712.04 点，上涨 1236.30 点，涨幅 2.55%，年内累计涨幅达 71.6%。另外，台指期盘中一度突破 5 万点大关，最高触及 50097 点。权值股全面走强，台达电收 2005 新台币，涨幅 6.37%；联发科收 5165 新台币，涨幅 4.34%。

消息面上，美股上周五四大指数全面收红，台积电 ADR 上涨 2.96%，带动台股现货跳空开高。市场同时传出马斯克正与台积电洽谈 Terafab 合作项目，协助其在得克萨斯州运营晶圆厂。马斯克本人也已证实双方正在谈判。

从基本面来看，台积电近期营收表现强劲。台积电 8 月合并营收达 5,148.06 亿新台币（现汇率约合 1,083.67 亿元人民币），环比增长 10.1%，同比增长 53.32%，连续四个月改写新高，并首次突破 5000 亿元关口；累计前 8 月合并营收 3 兆 3868.7 亿元，同比增长 39.26%。台积电预计 10 月 8 日公布 9 月营收，法人看好第三季营收有望超出财测高标。