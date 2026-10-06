AMD 苏姿丰落地中国台湾会见供应链和客户：今早见鸿海刘扬伟，下午再访台积电，私人飞机换成黄仁勋同品牌

IT之家 10 月 6 日消息，据多家台媒今日报道，AMD CEO 苏姿丰 10 月 5 日乘飞机落地中国台湾地区，并在今日（10 月 6 日）接受采访。

谈及此行的目的，苏姿丰提到是见客户和供应链，也证实将会在今天下午拜访台积电。

苏姿丰也坦言，今天早上有和鸿海董事长刘扬伟见面，进行了非常深入、非常棒的对话，这次行程主要就是拜会 AMD 所有的顶尖客户与伙伴，自己也趁这个机会拜访了宏碁、华硕，当然还有鸿海、广达等。

此外，苏姿丰透露，今天下午自己会南下新竹与当地的伙伴会面，特别是台积电及其他厂商。

苏姿丰在受访时表示，2026 年整体运算市场需求极为强劲，AMD 虽已同步扩充产能，但当前需求依然远高于供给。面对供不应求的现况，AMD 正全力拉升供货，预计 2027 年将大幅扩增产能。

针对今年 5 月 AMD 宣布在中国台湾地区投资 100 亿新台币（IT之家注：现汇率约合 21.05 亿元人民币）的供应链计划，苏姿丰也首度松口表示“进度完全符合预期”，并强调由于市场需求持续飙升，AMD 未来将进一步追加对台投资金额。

针对目前极为紧缺的台积电 CoWoS 先进封装产能，苏姿丰盛赞台积电是不可或缺的顶尖伙伴，双方正持续深化合作。同时，AMD 也在整个供应链中积极评估多元的先进封装技术与创新方案，例如与力成等台厂合作评估面板级封装或 FinFET 相关技术，以补充整体产能供给。

当然，台媒也少不了一些八卦。雅虎新闻报道称，在 2024 年的台北国际电脑展（COMPUTEX）期间，英伟达 CEO 黄仁勋坐的是庞巴迪 Global 7500 公务飞机，苏姿丰当时搭的是庞巴迪死对头湾流的 G650ER 飞机。而两年后的 10 月 5 日，苏姿丰被媒体捕捉到搭乘机型已换成庞巴迪 Global 6000，这回跟黄仁勋选了同一家品牌。