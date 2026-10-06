《直到黎明》开发商 Supermassive Games 开始裁员，超 70 人受影响

IT之家 10 月 6 日消息，据游戏媒体 Game*Spark 今日报道，《直到黎明》开发商 Supermassive Games 已开始进行裁员，超 70 名员工受到影响。

Supermassive Games IT 部门员工 Frank Tindle 表示，他已经确认自己成为裁员对象。公司内的部分美术师、制作人、QA、运营人员等 70 多名同事都将离开。

据IT之家了解，Supermassive Games 是一家位于英国的游戏工作室，以《直到黎明》《采石场》等作品闻名。该工作室近期还分别于 2025 年推出了《小小梦魇 3》，并于 2026 年推出了《8020 号指令》。

此外，该工作室过去两年已进行三次裁员。2024 年 2 月，Supermassive Games 宣布进行一次重组，但没有透露具体裁员人数。彭博社称，当时约有 150 名员工被告知可能被裁，最终预计有 90 人丢掉饭碗。

2025 年 7 月，该工作室曾宣布再次裁员，最多影响 36 名员工。Supermassive Games 当时表示，此举是为了调整团队结构，以更好地适应近期行业变化。