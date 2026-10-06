劳斯莱斯 CEO 称中国市场至关重要，车辆平均定制价值每年都在增长

IT之家 10 月 6 日消息，据央视财经，劳斯莱斯首席执行官克里斯 · 布朗里奇接受专访时表示，中国市场对劳斯莱斯至关重要。

据介绍，为服务好中国客户，劳斯莱斯不断在此投资，中国是全球范围内，劳斯莱斯在英国本土之外仅有的四个设有专属定制中心的地区之一（IT之家注：分别为上海、阿联酋迪拜、美国纽约、韩国首尔）。

据劳斯莱斯官方销售数据，上海专属定制中心自 2023 年 8 月投入运营以来，业务一直保持增长态势。2025 年全年，上海专属定制中心营收同比增长约三分之二。克里斯 · 布朗里奇表示，“这正是我们提升位于英国古德伍德工厂产能的原因，那里是劳斯莱斯的大本营，为的是满足中国市场的需求。”

克里斯 · 布朗里奇介绍，一个有趣的事实是，如今在中国市场，车辆平均定制价值每年都在增长，因为客户的定制要求越来越具体。“我们以产品的价值，而非产量来衡量成功。”

克里斯 · 布朗里奇表示，劳斯莱斯持续在中国投资，商业发展当然是原因之一。劳斯莱斯在中国市场有远大的规划，不以过去 12 个月的业绩论成败，因为这是对一个非常重要市场的长期投资。劳斯莱斯在这里有大量客户，也有强劲的消费需求。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。