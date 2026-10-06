10 月 5 日蔚来换电 183,664 单，再创历史新高

IT之家 10 月 6 日消息，蔚来今日宣布，2026 年 10 月 5 日，蔚来换电单日总量达 183,664 单，再创历史新高（IT之家注：10 月 1 日蔚来换电单日总量达 183,469 单，曾创历史新高），平均 0.47 秒就有一台蔚来、乐道、萤火虫完成换电。

10 月 5 日换电单量前三（并列第三）的高速换电站分别是：

山东日照 ·G15 沈海高速日照服务区海口方向蔚来换电站：188 单

广东江门 ·G15 沈海高速大槐服务区沈阳方向蔚来换电站：176 单

江苏扬州 ·G2 京沪高速江都服务区上海方向蔚来换电站：171 单

江苏淮安 ·G25 长深高速洪泽湖服务区深圳方向蔚来换电站：171 单

10 月 5 日换电单量前三的城区换电站分别是：

广东韶关曲江韶州城蔚来换电站：147 单

上海中石化十号加油站蔚来换电站：147 单

浙江金华义乌之心蔚来换电站：143 单

截至目前，蔚来已在全国累计建成 9,541 座充换电站，其中换电站 4,165 座，累计提供超过 1.27 亿次换电服务。

官方表示，蔚来高速公路换电站已达 1,073 座，形成覆盖全国的「9 纵 11 横 16 大城市群」高速换电网络，连通超 550 个城市，用户高速补能焦虑宣告终结。从全国任意换电站出发，均可全程换电到达中国大陆所有省级行政区。