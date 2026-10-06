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Solidigm 扩大数据中心固态硬盘产能，新增在台 ODM 制造基地

2026/10/6 17:49:41 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 6 日消息，SK 海力士旗下专注于数据中心存储的子公司 Solidigm 当地时间 9 月 25 日发布产品变更通知 (Product Change Notification, PCN)，宣布正在其数据中心 SSD 制造网络中新增一个位于中国台湾地区的 ODM 制造基地

该新基地将补充 Solidigm 现有的生产设施，以增强制造灵活性和业务连续性。Solidigm 数据中心固态硬盘产品本身不会发生任何变化。客户自 2026 年 12 月 24 日起可能收到在新生产基地制造的产品。

据韩媒《首尔经济日报》当地时间昨日报道，Solidigm 此前已在中国台湾地区与力成 (PTI)、和硕 (PEGATRON) 构建了固态硬盘 ODM 制造合作关系。

参考

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关键词：Solidigm固态硬盘

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