国内航线燃油附加费 10 月 10 日起上调：800 公里及以下涨 10 元，800 公里以上涨 20 元

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IT之家 10 月 6 日消息，据九元航空消息，根据“发改价格〔2009〕2879 号、〔2011〕2219 号、〔2015〕571 号”文件关于国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制的有关规定，现调整国内航线燃油附加征收标准。
对于出票日期自 2026 年 10 月 10 日零时起的国内客票：
800 公里（含）以下航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 50 元，上涨 10 元
800 公里以上航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 90 元，上涨 20 元
婴儿旅客免收燃油附加
儿童、按民航局规定享受成人公布普通票价 50% 优惠的革命伤残军人和因公致残的人民警察实行减半收取，800 公里（含）以下航线每位旅客收取 20 元，800 公里以上航线每位旅客收取 40 元
燃油附加的征收以原始出票日期为准，客票改期时，燃油附加费不退不补
IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：
|时间
|800 公里以上
|800 公里（含）以下
|1 月 5 日
|20 元
|10 元
|4 月 5 日
|120 元
|60 元
|5 月 16 日
|170 元
|90 元
|6 月 5 日
|150 元
|80 元
|7 月 5 日
|100 元
|50 元
|8 月 5 日
|70 元
|40 元
|10 月 10 日
|90 元
|50 元