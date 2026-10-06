《战争机器：事变日》游戏开发团队找到提升微软 Xbox Series S 主机性能的新方法：虚拟内存

IT之家 10 月 6 日消息，据游戏媒体 EuroGamer 今天报道，《战争机器：事变日》是微软 Xbox 第一方游戏，登陆 PC 和 Xbox Series X|S 平台。由于 XSS 相比 XSX 计算性能有限，开发团队必须做好优化才能确保两种主机能够流畅运行游戏。

如今，《战争机器：事变日》开发团队已经找到一种类似虚拟内存的机制，让仅有 10GB GDDR6 内存的 Xbox Series S 主机也能顺畅地运行游戏。团队选择与 Xbox 先进技术团队合作，将一些原本放在内存的数据，转移到超高速 NVMe 固态硬盘中。

IT之家注意到，NVMe SSD 本身是存储单元，可以在必要时充当额外内存使用。虽然它的速度无法和内存相提并论，但开发团队将其作为二级内存使用时，游戏引擎将能够更流畅地分配资源。本作会将当前需要使用的数据交换到内存中，而当这些数据暂时不再使用时，则会将其重新放回 NVMe SSD。

由于这套系统足够智能，因此可以将那些不受明显影响的数据暂存到硬盘中。只需要占用 SSD 上几 GB 的存储空间，就能获得大约 1GB 的可用系统内存。

随着 3A 游戏性能需求不断膨胀、当前世代游戏主机逐渐步入中后期，开发商需要更多的巧妙解法来维持游戏性能表现。这项技术可能会成为 Xbox 平台的重要技术发展，不过我们尚不清楚未来是否会有更多 Xbox 游戏采用。