消息称苹果发力智能家居：将与 LG 联合开发智能门铃、门锁以及恒温器

IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社马克 · 古尔曼报道，苹果公司即将发力智能家居设备赛道，其中将包含门铃、恒温器以及其他配件，这批产品是通过与 LG 电子开展一次不同寻常的合作所开发的。

知情人士透露，这批产品将归入一套设备生态体系，可以适配苹果全新的智能家居中枢，同时也能够搭配升级后的 HomePod mini 以及新款电视机顶盒使用。苹果计划在 10 月 13 日正式发布这批全新设备。

因该合作项目尚未对外公开，相关消息人士要求匿名。据他们介绍，和 LG 电子联合开发的产品清单还包括智能插锁、室内安防摄像头、室外安防摄像头以及泛光灯摄像头。

尽管两家企业共同参与配件的研发工作，但成品将会打上 LG 的品牌，由这家韩国企业负责生产以及后续的产品技术支持。

苹果此前就采用过类似策略：该公司曾经低调和富士康科技集团旗下的贝尔金、罗技国际股份有限公司（Logitech International SA）等企业合作开发产品，最终由合作方自有品牌对外销售。

这种与所谓第二方供应商开展合作的模式，可以让苹果快速扩充自家设备生态，而不需要承担大批量配件生产与售后带来的高额成本以及复杂事务。苹果还可以参与把控产品设计、定制产品功能、监督工程开发，同时让大部分相关研发工作处于保密状态。

LG 这边的配件研发进度落后于苹果自研设备，这批产品预计至少还需要数月时间才能够面向消费者发售。

最近几周，LG 已经陆续为这批设备向监管机构提交认证申请，其中包括美国联邦通信委员会以及产品认证机构 UL Solutions。两家机构的数据库内已经存有申报材料，部分文件披露了这批配件的产品名称、规格参数、功能说明以及工程图纸。

申报清单里出现的产品包括 LG 有线视频门铃、LG 泛光灯摄像头、LG 可插电室外摄像头、LG 可插电室内摄像头、LG 智能插锁、LG 智能恒温器以及 LG 温度传感器。LG 申请将产品实拍照片以及更多精确细节保密至明年年初；这些申报文件当中并未提及苹果参与开发的相关信息。

多数设备同时支持无线网络与蓝牙，另外还兼容 Thread 与 Matter 协议，这两项是近几年苹果及其竞争对手都普遍采用的智能家居通信协议。这款门锁还支持超宽带技术（UWB），借助该功能，用户走到家门附近时门锁就可以自动解锁。

对于苹果而言，这套全新家居生态与相关设备，意味着 HomeKit 正式重启。苹果在 2014 年就推出了 HomeKit 平台，但和亚马逊以及 Alphabet 旗下谷歌的同类产品相比，该平台一直没能打开市场局面。

据报道，苹果希望依靠这批智能家居硬件以及 Siri 人工智能助手，重新激活智能家居业务。该公司后续还规划了更多自研产品：一款主打隐私保护的居家监控设备；屏幕搭载机械臂版本的智能家居中枢；还有一项居家安防监控服务。

LG 原本的核心产品是电视与洗衣机，这批设备也代表着其自身智能家居业务的扩张。这套产品线是该企业近十年来首次推出室内摄像头，同时也是其近期历史上首次推出室外摄像头、恒温器、泛光灯摄像头以及可视门铃；这款智能锁更是 LG 首次面向韩国以外市场发售的智能门锁产品。

此番合作之后，苹果与 LG 将会和已经牢牢占据智能家居市场的亚马逊 Ring 以及谷歌 Nest 形成更为直接的竞争。后两家厂商早已推出全套同类设备，方便用户监控住宅内部以及房屋周边区域的状况。

IT之家注意到，苹果与 LG 之间有着长期的合作渊源。二者曾经在智能手机领域互为竞争对手，如今 LG 电子的若干姊妹企业已经成为苹果至关重要的合作伙伴。LG 显示（LG Display）为苹果多款设备供应显示屏；苹果此前还和 LG 电子展开协作，把自家服务集成到 LG 的电视当中。

差不多十年之前，苹果一度暂时退出外接显示器市场，当时它就曾与 LG 联合开发显示器，适配这家手机厂商的笔记本电脑产品。