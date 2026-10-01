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苹果首款智能家居中枢前瞻：8GB 内存、homeOS 系统、6 英寸屏，10 月 13 日发布

2026/10/1 9:50:49 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 1 日）发布博文，汇总梳理现有爆料信息，详细介绍了苹果智能家居中枢，该产品预估 10 月 13 日发布，配备 6 英寸屏幕，提供壁挂与桌面两款形态。

产品形态方面，该产品提供壁挂版（内部开发代号 J491）和桌面版（开发代号 J490），均采用约 6 英寸的方形显示屏，屏幕四周存在约 1/4 英寸（约 6.35 毫米）黑色边框。

桌面版整体外形类似 iMac G4，配有圆形金属底座，屏幕则通过金属支臂连接，用户可以手动调整俯仰角度；机身采用灰色铝制外壳，并通过 USB-C 接口供电。

IT之家注：iMac G4 是苹果于 2002~2004 年期间推出的一体式台式电脑，采用白色半球形底座、镀铬可调节支臂和液晶显示屏，因此常被称为“台灯 iMac”。

iMac G4

壁挂版屏幕下方配有一块较薄的方形底座，用于容纳扬声器和麦克风，屏幕通过金属臂连接并可前后倾斜。两款正面均设 1080p 摄像头，用于 FaceTime、身份认证与人员识别。

两款产品均没有内置电池，需通过 USB‑C 持续供电。传感器可判断用户距离，无人时显示温度等信息，靠近时切换至控制界面。人体检测还可触发自动化，如进入房间自动开灯，并支持手势识别实现远距离操作。

系统方面，消息称该产品运行内部代号“Charismatic”的操作系统，发布时或称 homeOS，融合 tvOS、watchOS 与 iOS 元素。

运行界面类似 watchOS 与 iPhone StandBy 模式，闲置时突出表盘与照片幻灯片，主屏图标风格接近 Apple Watch。

硬件方面，为了支撑 Apple Intelligence 功能，这款产品预估采用 A18 或更高级别的芯片，且至少会配备 8GB 内存。

应用方面，苹果公司目前没有计划为智能家居中心创建专属的 App Store，该产品将预装 Safari、Apple Music、照片、日历、信息、提醒、FaceTime 等应用。

识别与隐私方面，摄像头精度不及 Face ID，因此辅以语音认证；用户可用 iPhone 进行二次认证提升安全性，并启用访客模式隐藏个人信息。

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关键词：苹果智能家居

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