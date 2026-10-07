波士顿动力换帅，亚马逊前高管出任 CEO

IT之家 10 月 7 日消息，波士顿动力（Boston Dynamics）已经任命亚马逊公司前高管罗希特 · 普拉萨德（Rohit Prasad）担任首席执行官。这家由现代汽车集团控股的机器人企业，将由他带领，迈入机器人技术创新与商业化的新阶段。

以动作灵活的人形机器人闻名的波士顿动力，当前正在面向工业以及各类现实场景研发机器人系统，也就是实体人工智能（物理 AI）领域。现代汽车于 2021 年收购了波士顿动力多数股权；该集团今年早些时候表示，计划自 2028 年起，在佐治亚州的自家工厂投入使用 Atlas 人形机器人，并且建设年产最高可达 3 万台人形机器人的产能。

IT之家注意到，波士顿动力于当地时间周二发布的人事公告称，普拉萨德曾在亚马逊任职 12 年，参与打造并拓展智能语音助手 Alexa 的相关业务。加入亚马逊之前，他还在 Raytheon BBN Technologies 工作过 14 年，负责机器学习方向的研究，以及面向美国政府与商业客户的落地应用项目。

今年早些时候，执掌波士顿动力首席执行官一职长达六年的罗伯特 · 普莱特（Robert Playter）卸任。在这家拥有三十余年发展历史的企业当中，他仅仅是第二任首席执行官。自此之后，已经有数名高层管理人员离开公司，其中就包括首席技术官阿伦 · 桑德斯（Aaron Saunders）。

与此同时，现代汽车正着手收购软银集团所持有的波士顿动力剩余股份，以求完全拿下这家机器人先驱企业。现代汽车还已经和英伟达以及谷歌 DeepMind 达成战略合作，共同开发 Atlas 机器人。这批机器人预计先期承担焊接、物流这类简单作业任务；到 2030 年前后，再逐步投入零部件装配等更为复杂的制造工序当中。