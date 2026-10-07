特斯拉 Robotaxi 应用多国上架，但打车服务仍仅限美国七城

IT之家 10 月 7 日消息，特斯拉 Robotaxi 应用现已在更多国家开放下载。英国、澳大利亚、德国、意大利、瑞典、新加坡等地的苹果 App Store 以及谷歌 Play 商店都已经上架该软件，后续还会新增更多地区。

不过，现阶段不要以为伦敦或者柏林街头马上就能看到无人驾驶版 Model Y，或是没有方向盘的 Cybercab 上路运营。海外地区开放下载这款应用，主要是方便前往美国旅游的游客，他们到美国之后就可以使用这项自动驾驶打车服务。

现在任何人都可以下载 Robotaxi 应用

IT之家注意到，自从这项服务上线之后，使用权限已经大幅放宽。去年夏天特斯拉刚推出 Robotaxi 测试版服务时，配套 App 仅支持苹果 iOS 系统，而且还需要进入候补名单排队。今年春季早些时候，特斯拉终于发布安卓版本，结束了这款打车 App 长达近一年仅支持 iPhone 的局面。

如今只要下载该应用，并且身处已经开通服务的区域内，任何人都可以直接呼叫自动驾驶车辆。对于国际旅客而言，意味着出行之前就可以在本国把 App 安装完毕。

Robotaxi 运营依旧仅限于美国七座城市

虽然这款 App 已经在数十个国家上架，但打车服务本身并没有同步出海。特斯拉目前的 Robotaxi 服务仅在美国以下七座城市运营：奥斯汀、旧金山、达拉斯、休斯顿、迈阿密、奥兰多、坦帕。

现阶段只有奥斯汀可以呼叫 Cybercab 车辆；不过在迈阿密、达拉斯这些其他已经开通运营的城市，也已经有人拍到过 Cybercab 在路上行驶。你可以查阅特斯拉 Robotaxi 运营市场完整指南，查看各个服务覆盖区域的范围大小。

奥斯汀也是近期发生业务调整的市场。上周特斯拉延长了奥斯汀的 Robotaxi 运营时段，当地的商业营运服务现在最晚运行到晚上 11 点。

Robotaxi 何时能够拓展至海外？

虽然打车应用已经走向海外，但整套运营网络还没有踏出美国本土。埃隆 · 马斯克上个月的确表示过，Cybercab 或许很快就会登陆欧洲，但这仅仅只是一个意向暗示，并没有给出明确的落地时间表。时至今日，欧洲监管机构甚至还没有敲定适用于全欧盟范围的监督版 FSD 审批规则。

特斯拉大概率会先完成美国本土更大范围的业务覆盖，之后才会考虑海外扩张。在此之前，海外地区开放 App 下载主要服务到访美国的游客；想要在欧洲或是亚洲坐上 Robotaxi 自动驾驶出租车，依旧尚需时日。