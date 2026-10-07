失眠组听劝：《漫威金刚狼》气味轨迹等指引现已支持关闭

IT之家 10 月 7 日消息，在《漫威金刚狼》的最新补丁当中，失眠组（Insomniac）终于上线了玩家期盼已久的选项：玩家可以自行选择是否显示游戏里的气味轨迹；该功能被设置为可开关的“提示”选项，并绑定到手柄按键上。

IT之家注意到，这次更新于 10 月 6 日正式推送。此前数月一直有玩家提出批评，认为气味轨迹的指引过于保姆化，剥夺了玩家自主探索的空间。

失眠组在 X（原推特）上说明，将气味轨迹改为可关闭选项，直接源自社区反馈。现在玩家可以通过提示按键开启或者关闭气味轨迹；PS5 手柄上默认绑定为 R3 按键。

除此之外，音频提示标识、梦魇树根这类指引效果同样支持开关控制，让玩家可以自行摸索环境，靠自己找到梦魇小屋。

失眠组发文表示：“《漫威金刚狼 PS5》最新更新现已上线。根据玩家社区反馈，新增针对剧情相关气味轨迹的‘提示’开关！经过这一系列版本更新之后，如今玩家可以更加自主地控制气味轨迹、音频提示以及梦魇树根的显示与否。”

该补丁同时还修复了玩家反馈的更多闪退与程序漏洞问题。

在本次更新之前，失眠组已于 9 月末就针对气味指引做过一轮改动：当时玩家已经可以关闭威士忌酒瓶气味轨迹、物资箱音频提示以及梦魇之门树根指引。更早的时候，官方还曾直接调低气味轨迹的整体不透明度，弱化这一类视觉指引效果。

失眠组一直在兑现承诺，持续优化《金刚狼》。9 月 15 日开发商就向玩家发文，表示“团队正在积极倾听玩家社群意见，收集反馈，进一步打磨游玩体验”。

玩家也毫不避讳地向开发方直抒己见。本作或许是失眠组有史以来争议最大的一款游戏；很大一部分争议就集中在气味轨迹、白色路径提示这类指路机制上。

就连金刚狼的人物塑造本身也曾引发热烈讨论。部分玩家认为配音演员利亚姆 · 麦金太尔（Liam McIntyre）并不适合演绎漫威这位标志性的矮猛硬汉；不过麦金太尔本人表示自己完全不在意这些批评，得益于早年饰演《斯巴达克斯》的经历，他早已习惯面对外界的非议。

《漫威金刚狼》1.002.001 版本补丁说明：