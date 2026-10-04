索尼 PS5 游戏机模拟器 KytyPS5 新进展：运行《漫威金刚狼》可达到接近 20 FPS 峰值水平

IT之家 10 月 4 日消息，外媒 TechPowerUP 援引 YouTube 频道 Unreal Gaming PC 测试视频，透露游戏《漫威金刚狼》在索尼 PS5 游戏机模拟器 KytyPS5 上的运行性能近日再次取得明显进展。此前游戏仅能以约 2 FPS 的速度运行，如今已经可以达到接近 20 FPS 的峰值水平。

据悉，此次测试使用了 Senaxx 于 9 月 30 日发布的模拟器版本。运行《漫威金刚狼》时，RTX 4080 的 16GB 显存几乎全部被占用。不过，20 FPS 只是游戏运行过程中的峰值，实际大多数场景的帧率仍在 6～9 FPS 左右，只有在画面动作较少的情况下，帧率才偶尔能够提升至 15～20 FPS。

《漫威金刚狼》于 9 月 15 日正式发售，因此这款游戏在发售后短时间内就取得如此明显的模拟进展，更加令人关注。与此同时，《漫威金刚狼》作为索尼 PlayStation 独占作品，其在 PC 平台的模拟进展也具有一定特殊意义。索尼近年来逐渐减少部分核心单人游戏的 PC 移植计划，因此对于希望在 PC 上体验这类作品的玩家而言，PS5 模拟器的发展受到更多关注。

不过，这并不意味着《GTA 6》等新游戏很快就能通过模拟器在 PC 上运行。《漫威金刚狼》目前距离真正可玩的状态仍然相当遥远，KytyPS5 上的其他 PS5 游戏也仍然存在崩溃、性能不足等问题。当然至少从目前的发展速度来看，PS5 模拟器的成熟速度可能比不少人此前预期得更快。