微软 9 月 Office 更新问题后续：激活失效外又致 Word / Excel 运行异常，安装 Win11 更新报错

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 BornCity 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称根据用户反馈，Office 带外（out-band）紧急更新 KB5002907 在引发大规模授权失效外，还会导致 Word、Excel 等应用运行缓慢，安装 Windows 11 更新失败等。

IT之家此前报道，KB5002907 属于带外紧急更新，主要帮助超过 90 天未接收更新的系统重新获得升级能力。不过更新推送后，大量 Windows 11 用户报告 Office 2016、Office 2019 等版本存在被禁用情况。

在问题表现方面，大部分是激活信息丢失，产品显示为未授权状态；不过微软表示极少数情况下，该更新可能会完全卸载 Office 软件。

而除了上述激活丢失情况外，有使用微软 Microsoft Office Home & Business 2024 的用户反馈，安装该更新后，导致 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 退出速度变慢，Office 更新也无法正常安装。

该用户检查设备后发现，2 个注册表项已经缺失。相关路径位于 .NET Framework 的 AppPatch 分支，分别对应 excel.exe 和 winword.exe：

reg query "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\excel.exe reg query "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\winword.exe"

此外在安装 KB5002907 更新后用户再安装 KB5126052 更新，会返回错误代码 0x800f0922。IT之家注：KB5126052 是适用于 Windows 11 24H2/25H2 及 Microsoft Server OS 24H2 的 .NET Framework 3.5 和 4.8.1 累积更新。

该网友随后按照以下说明复制注册表项解决了这个问题：

reg copy "HKLM\SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\winword.exe" "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\winword.exe" /s /f reg copy "HKLM\SOFTWARE\Microsoft.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\excel.exe" "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft.NETFramework\policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\excel.exe" /s /f