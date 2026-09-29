微软承认 9 月更新触发 Office 2016 等版本故障：激活丢失，极少数情况下卸载应用

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 BornCity 昨日（9 月 28 日）发布博文，报道称 Office 带外（out-band）紧急更新 KB5002907 引发大规模授权失效事件，微软已紧急暂停全球分发该更新。

IT之家援引博文介绍，KB5002907 属于带外紧急更新，主要帮助超过 90 天未接收更新的系统重新获得升级能力。不过更新推送后，大量 Windows 11 用户报告 Office 2016、Office 2019 等版本存在被禁用情况。

在问题表现方面，大部分是激活信息丢失，产品显示为未授权状态；不过微软表示极少数情况下，该更新可能会完全卸载 Office 软件。

受影响范围方面，主要分布在 " 当前频道 "（Current Channel）和 " 每月企业频道 "（Monthly Enterprise Channel）的 Microsoft 365 安装环境。用户需重新激活已购买的产品，或重新下载并安装 Office 2021、2019、2016 等版本。

微软在官方支持文章中确认，正在调查部分运行 Office 2016 或 2019 的设备出现的意外情况。公司表示，安装更新后部分设备上的 Microsoft 365 应用或 Office 无法正常运行，已暂时停止推送此更新。