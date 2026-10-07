华为徐直军回应“美国同行呼吁放缓 AI 开发”：中国模型更弱反而需要加快，不然怎么体会到风险

IT之家 10 月 7 日消息，华为官方 10 月 5 日发文，披露了在 9 月 17 日的华为全联接大会期间，华为轮值董事长徐直军、海思首席科学家廖恒博士与媒体记者进行的问答环节内容。

有记者提问“华为如何看待美国领先的 AI 模型供应商近期呼吁放缓 AI 开发”，徐直军对此回应称，需要关注中美 AI 发展的水平和节奏。中国的 AI 模型大多是开源模型，其进展相对透明。美国主流模型提供商的计算能力更强，所以也许只有他们自己知道自己模型的复杂程度。

徐直军表示，中国市场对 AI 风险的感受可能比美国更弱。中国的模型提供商需要加快步伐，达到能够感受到 AI 开发风险的水平。然后，也许他们会和美国的领先 AI 提供商有相同的感受。“但我始终相信，我们需要在推动 AI 开发和管理 AI 风险之间取得平衡。至少需要确保 AI 是为善而非作恶。”

今年 9 月，恐慌浪潮席卷 AI 行业，这股浪潮由 Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊于 9 月 12 日发表的文章《我们必须控制前沿》所引发，文章呼吁对前沿 AI 模型的开发进行协调管控、放缓节奏。OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼对文章观点予以背书，埃隆 · 马斯克也表示认同，这在这些行业最激烈的竞争对手之间实属罕见的同声共气。

不过英伟达 CEO 黄仁勋反对这个观点，IT之家此前报道，在 9 月 15 日的 Salesforce 活动中，黄仁勋表示，AI 行业不需要为 AI 安全制定新的法律或监管规定，安全与速度可以兼得，二者之间的冲突是一种“虚假对立”。

在 All-In Summit 峰会，黄仁勋表示在中国，没有人会谈“AI 末日论”。中国的叙事要现实得多。没有人在中国说“这一切要结束了”“那要完了”，也没有人谈论什么灾难，或者说什么世界末日。