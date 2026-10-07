华为徐直军：昇腾在中国市场份额已超英伟达，950 超节点国内都不够用、没有计划全面出海

IT之家 10 月 7 日消息，华为官方 10 月 5 日发文，披露了在 9 月 17 日的华为全联接大会期间，华为轮值董事长徐直军、海思首席科学家廖恒博士与媒体记者进行的问答环节内容。

在今年的全联接大会上，华为发布了昇腾 950 和昇腾 950 超节点。徐直军表示，超节点的关键在于让数千甚至数万个处理器作为一台计算机协同工作。

华为当时在上海发布 AI 时代的全新计算架构 Peerium，颠覆了长久以来的主从架构，可无限扩展地联接 CPU、NPU、内存、SSD、网卡和交换机，实现计算、存储与网络的平等互联。昇腾 950 超节点正是 Peerium 计算架构的首代产品。

IT之家注意到，有记者提问，华为是否有计划将昇腾 950 超节点带到中国以外的其他市场，徐直军回应称：华为目前都没有足够的产能来满足国内需求，所以没有计划全面扩展到国际市场。但确实有几个国家需求非常强劲。华为正在进行一些测试，也向这些国家提供一些供应，但数量相当有限。

徐直军还称，目前，收集关于英伟达在中国市场份额的数据相当困难。但根据华为收集的数据，昇腾在中国市场的份额已经超过了英伟达。

徐直军表示，中国推动芯片自给自足是不可避免的前进道路。中国是一个拥有 14 亿人口的国家，是一个工业强国，因此人们的工作和生活方式与芯片密切相关。中国人有强烈的紧迫感，不会接受未来由他人决定是否能获得某些产品。“虽然我们的芯片技术不如预期，但至少供应充足，这样你就不用每天担心芯片供应问题。我认为这无疑是前进的道路。对于国家、国内产业以及华为来说，前进的道路无疑是推动芯片和整个半导体价值链的完全自给自足。我们也相信，这一目标迟早会成为现实。”