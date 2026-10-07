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1110 元：雷神推出 ZQ25F280 显示器，24.5 英寸 2K 280Hz Fast IPS 面板

2026/10/7 14:59:04 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 7 日消息，雷神 ZQ25F280 电竞显示器现已在京东开售，新品采用 24.5 英寸 Fast IPS 面板，最高刷新率可达 280Hz，售价 1110 元

据介绍，这款显示器采用 24.5 英寸黄金电竞尺寸，拥有三面窄边框，采用 Fast IPS 快速液晶面板，分辨率为 2560*1440，原生刷新率 280Hz，GTG 响应时间为 1ms。

规格方面，该显示器覆盖 95% DCI-P3 色域，DeltaE 小于 2，支持 10bit（8bit+FRC）色深，最高亮度 350nits，具备 HDR 高动态范围技术，拥有 DC 调光。

同时，该显示器还支持暗部增强、AI 动态准心、MPRT 动态画面插帧技术，采用小巧设计底座，支持俯仰调节，拥有 2 个 HDMI 2.1、1 个 DP 1.4 接口，适配各类笔记本、台式机。

IT之家附该显示器详细参数如下：

目前该显示器已在京东开售，定价 1110 元。

京东雷神 ZQ25F280 显示器 1110 元直达链接

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关键词：ZQ25F280雷神Fast IPS

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