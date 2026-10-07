2026 诺贝尔物理学奖得主哈尔岑回应获奖：是一种“如释重负”，过去每年 10 月都因未获奖而愧对合作者

IT之家 10 月 7 日消息，2026 年诺贝尔物理学奖于 10 月 6 日正式揭晓，授予 Francis Halzen（弗朗西斯 · 哈尔岑），表彰他“对冰立方中微子天文台（IceCube Neutrino Observatory）的决定性贡献以及发现具有天体物理起源的高能中微子”。

当地时间 10 月 6 日，美国威斯康星大学麦迪逊分校举行新闻发布会，表彰诺贝尔物理学奖新晋得主弗朗西斯 · 哈尔岑。

哈尔岑表示，获奖并非他刻意追求的目标，但对他而言是一种“如释重负”，因为过去每年 10 月，他都会因为没得奖而难受，觉得辜负了合作者。

哈尔岑还称，这是对一个非常不寻常项目的庆祝。“很难想象，除了拥有独特研究基础设施的威斯康星大学麦迪逊分校，我们还能在哪里实现这一目标。这个项目的成功需要一些运气，我很幸运能在威斯康星大学，在这里，非传统的想法可以蓬勃发展，并且我得到了一个杰出社区的支持，从物理科学实验室的才华横溢的工程师到教职员工和支持管理人员的长期同事。很难想象这个项目会发生在其他任何地方。”

据IT之家昨日报道，这是诺贝尔物理学奖时隔 34 年首次只颁发给 1 位科学家，此前都是多人获奖。上一次的单人获奖还是波兰裔法国物理学家乔治・夏帕克，他因发明多丝正比室等粒子探测器获得 1992 年诺贝尔物理学奖。

弗朗西斯 · 哈尔岑于 1944 年 3 月 23 日出生于比利时蒂嫩（今年 82 岁），目前隶属于美国威斯康星大学麦迪逊分校。